VÍDEO: Ucrania. Zelenski descarta viajar a Moscú y dice que Putin "puede ir a Kiev"

MADRID, 6 Sep. 2025 (Europa Press) -

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha descartat acceptar l'oferta del seu homòleg rus, Vladimir Putin, per mantenir un cara a cara a Moscou y ha dit que és aquest últim qui "pot anar a Kíev" si té veritable intenció de tendir ponts i negociar el final de la guerra.

"No puc anar a Moscou mentre el meu país està sent atacat amb míssils tots els dies. No puc anar a la capital d'aquest terrorista", ha resolt Zelenski en una entrevista amb la cadena de televisió nord-americana ABC News. Putin "ho sap", ha afegit.

Per Zelenski, la proposta llançada aquesta setmana per Putin per celebrar a Moscou la trobada només té com a objectiu "ajornar-ho". "Si algú no vol reunir-se, pot proposar alguna cosa que no sigui acceptable per mi o per altres parts", ha dit Zelenski, insistint que segueix "disposat" a veure's amb el mandatari rus en "qualsevol format".

La idea d'una reunió cara a cara entre tots dos líders deriva dels esforços diplomàtics llançats pel presidente d'Estats Units, Donald Trump, e inicialment es va plantejar que tingués lloc en un termini de dues setmanes després de les cimeres d'Alaska i Washington del 15 i el 18 d'agost.

El ministre d'Exteriors ucraïnès, Andri Sibiga, va descartar l'oferta de Moscou plantejant que ja s'havien ofert a acollir la cita altres siete països, entre els quals va citar Àustria, el Vaticano, Suïssa, Turquia y tres Estats del golf Pèrsic.

