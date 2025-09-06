VÍDEO: Ucrania. Zelenski descarta viajar a Moscú y dice que Putin "puede ir a Kiev"
Ucraína.- Zelenski descarta viajar a Moscú y dice que Putin "puede ir a Kiev"
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 6 Sep. 2025 (Europa Press) -
El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha descartat acceptar l'oferta del seu homòleg rus, Vladimir Putin, per mantenir un cara a cara a Moscou y ha dit que és aquest últim qui "pot anar a Kíev" si té veritable intenció de tendir ponts i negociar el final de la guerra.
"No puc anar a Moscou mentre el meu país està sent atacat amb míssils tots els dies. No puc anar a la capital d'aquest terrorista", ha resolt Zelenski en una entrevista amb la cadena de televisió nord-americana ABC News. Putin "ho sap", ha afegit.
Per Zelenski, la proposta llançada aquesta setmana per Putin per celebrar a Moscou la trobada només té com a objectiu "ajornar-ho". "Si algú no vol reunir-se, pot proposar alguna cosa que no sigui acceptable per mi o per altres parts", ha dit Zelenski, insistint que segueix "disposat" a veure's amb el mandatari rus en "qualsevol format".
La idea d'una reunió cara a cara entre tots dos líders deriva dels esforços diplomàtics llançats pel presidente d'Estats Units, Donald Trump, e inicialment es va plantejar que tingués lloc en un termini de dues setmanes després de les cimeres d'Alaska i Washington del 15 i el 18 d'agost.
El ministre d'Exteriors ucraïnès, Andri Sibiga, va descartar l'oferta de Moscou plantejant que ja s'havien ofert a acollir la cita altres siete països, entre els quals va citar Àustria, el Vaticano, Suïssa, Turquia y tres Estats del golf Pèrsic.
IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN
URL DE DESCARGA:
https://www.europapress.tv/internacional/1006620/1/zelenski-descarta-viajar-moscu-dice-putin-puede-ir-kiev
TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06
Otras noticias de Guerra en Ucrania
- 1
María Valenzuela: su regreso al teatro, la depresión que la llevó a internarse, la demanda a Ranni y el llamado de Darín
- 2
Dos bancos pusieron en pausa sus líneas de crédito hipotecario
- 3
Todo lo que se sabe de la tercera temporada de Merlina, la serie más vista de Netflix en la Argentina
- 4
Karina Milei y Martín Menem sospechan de espionaje en Diputados y esperan que el fiscal Stornelli lo investigue