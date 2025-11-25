VÍDEO: Ucrania.- Zelenski dice estar "preparado" para abordar con Trump los puntos "sensibles" del acuerdo para Ucrania

MADRID, 25 Nov. 2025 (Europa Press)

Nos estamos moviendo en una dirección positiva, y hoy hay indicios de que, en gran parte, la mayor parte del texto podría ser aceptado", ha declarado.

VON DER LEYEN: "AVANCES SÓLIDOS Y ALENTADORES"

Desde la Unión Europea, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha dicho que ve "avances sólidos y alentadores" en los "últimos días y horas", y ha agradecido al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, que participara en la cita de la Coalición de Voluntarios para "debatir las negociaciones en curso hacia una paz justa y duradera en Ucrania".

"Necesitamos una cooperación transatlántica sólida; porque da resultados", ha afirmado, antes de criticar que, mientras Europa y sus socios están plenamente comprometidos con la búsqueda de una paz justa y sostenible, "Rusia intensificó sus ataques contra Kiev, con misiles y drones que incluso violaron el espacio aéreo moldavo y rumano".

Además, ha puesto de relieve el "significativo impacto" de las "coordinadas y sucesivas oleadas de sanciones contra la economía rusa", que, según Von der Leyen, "están reduciendo los recursos de Rusia para librar su guerra de agresión". "Y dado que la presión sigue siendo el único lenguaje al que responde, seguiremos incrementándola hasta que exista una voluntad genuina de emprender un camino creíble hacia la paz", ha zanjado.

Previamente, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, había calificado de "muy útil" el encuentro virtual, señalando que ha sido "bueno" escuchar a Zelenski y al jefe de la diplomacia estadounidense "sobre su evaluación del proceso de paz en curso".

"Desde la perspectiva de la UE, nuestras conversaciones reafirman nuestro compromiso de seguir ejerciendo presión sobre Rusia y de apoyar a Ucrania: política, económica y militarmente", ha manifestado a través de su perfil en la red social X.

Zelenski, antes de que se celebrara la reunión, ha mantenido llamadas telefónicas con Starmer, que le ha trasladado sus condolencias por las víctimas en la reciente oleada de ataques rusos, y con el canciller alemán, Friederich Merz, que ha destacado que Alemania "ha estado ayudando a Ucrania desde el inicio de la guerra a gran escala".

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/internacional/1030443/1/zelenski-dice-estar-preparado-abordar-trump-puntos-sensibles-cara-acuerdo

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06