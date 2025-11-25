VÍDEO: UE.- Bruselas ve riesgo de incumplimiento del aumento del gasto público pactado con España en 2026

BRUSELAS, 25 Nov. 2025 (Europa Press) -

La Comisión Europea ha avisado este martes del riesgo de que el Gobierno incumpla el aumento del gasto público pactado con Bruselas para 2026, si bien su estimación se basa en las previsiones económicas de otoño porque España, por segundo año, no ha presentado un plan presupuestario.

Así lo ha explicado el comisario económico, Valdis Dombrovskis, en una rueda de prensa en Bruselas para dar cuenta de las conclusiones del Ejecutivo comunitario en el ciclo del semestre europeo.

En el caso de España, el análisis comunitario prevé que el crecimiento del gasto neto en 2026 "supere el límite recomendado por el Consejo", si bien precisa que tal desviación es inferior al 0,3% anual y al 0,6% del PIB acumulado.

"Por tanto, se prevé que España corra el riesgo de incumplir el crecimiento máximo recomendado del gasto neto en 2026", según indica la Comisión Europea.

El análisis de Bruselas coincide con lo trasladado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) el mes pasado, acerca de sus previsiones del crecimiento del gasto primario neto de medidas de ingresos, principal variable de supervisión del marco fiscal europeo.

Así, con los últimos datos disponibles, la AIReF estima que en 2026 habrá un crecimiento del gasto público del 4,6%, frente al 3,5% comprometido con Bruselas en el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo. Asimismo, coincide con la Comisión en que se superaría el límite anual (0,3% del PIB) en aproximadamente US$1.200, pero no el límite acumulado (0,6% del PIB).

En definitiva, considera que no serían necesarios ajustes adicionales en 2025, mientras que en 2026 se superaría por un pequeño margen el límite anual, pero no el acumulado.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/internacional/1030441/1/bruselas-ve-riesgo -incumplimiento-aumento-gasto-publico-pactado-espana-2026 TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06