VIDEO: Von der Leyen arranca este viernes una gira por los siete países UE colindantes con Rusia
VIDEO: Von der Leyen arranca este viernes una gira por los siete países UE colindantes con Rusia
- 1 minuto de lectura'
BRUSELAS, 28 Ago. 2025 (Europa Press).
“Mañana viajaré a los siete Estados miembro que están reforzando y protegiendo nuestras fronteras exteriores con Rusia y Bielorrusia”, ha informado la propia líder del Ejecutivo comunitario en una declaración institucional a los medios sin posibilidad de preguntas.
La política alemana quiere trasladar así su solidaridad a los países colindantes con Rusia y “compartir con ellos los avances en la construcción de una industria europea de defensa sólida, especialmente a través del instrumento de defensa conjunta”.
Asimismo, ha agradecido el trabajo del “valiente personal de la delegación de la UE en Ucrania” y ha elogiado su “extraordinaria labor en condiciones extremadamente difíciles”, un mensaje que, según ha apuntado, ella misma les transmitirá en persona cuando regrese a Kiev.
Durante su gira, que arrancará este viernes, 29 de agosto, en Letonia y finalizará el lunes, 1 de septiembre, en Rumanía, Von der Leyen tiene previsto reunirse con jefes de Estado y de Gobierno, fuerzas de defensa y personal militar para trasladar el apoyo de la UE a los Estados miembro que afrontan los retos de compartir fronteras con Rusia y Bielorrusia.
IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/internacional/1004336/1/von-der-leyen-arra nca-viernes-gira-siete-paises-ue-colindantes-rusia TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06
Otras noticias de Unión Europea
- 1
Lemóniz, la central nuclear que España construyó hace más de cuatro décadas pero nunca usó y con la que no sabe qué hacer
- 2
Arrestaron a la madre de la bailarina Ayelén Paleo por el delito de trata de personas
- 3
Carlos Alcaraz avanzó a la tercera ronda del US Open: la emulación a Del Potro y el peculiar motivo por el que le pidió perdón al público
- 4
Lionel Messi: otro golazo en pared con Jordi Alba, una calesita en el área e Inter Miami finalista