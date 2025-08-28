VIDEO: Von der Leyen arranca este viernes una gira por los siete países UE colindantes con Rusia

BRUSELAS, 28 Ago. 2025 (Europa Press).

“Mañana viajaré a los siete Estados miembro que están reforzando y protegiendo nuestras fronteras exteriores con Rusia y Bielorrusia”, ha informado la propia líder del Ejecutivo comunitario en una declaración institucional a los medios sin posibilidad de preguntas.

La política alemana quiere trasladar así su solidaridad a los países colindantes con Rusia y “compartir con ellos los avances en la construcción de una industria europea de defensa sólida, especialmente a través del instrumento de defensa conjunta”.

Asimismo, ha agradecido el trabajo del “valiente personal de la delegación de la UE en Ucrania” y ha elogiado su “extraordinaria labor en condiciones extremadamente difíciles”, un mensaje que, según ha apuntado, ella misma les transmitirá en persona cuando regrese a Kiev.

Durante su gira, que arrancará este viernes, 29 de agosto, en Letonia y finalizará el lunes, 1 de septiembre, en Rumanía, Von der Leyen tiene previsto reunirse con jefes de Estado y de Gobierno, fuerzas de defensa y personal militar para trasladar el apoyo de la UE a los Estados miembro que afrontan los retos de compartir fronteras con Rusia y Bielorrusia.

