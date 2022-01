VÍDEO: Vox acusa al Gobierno de prolongar "artificialmente" la investigación de la Fiscalía sobre el Rey Juan Carlos

Espinosa de los Monteros celebra que el Ejecutivo asuma la "utilidad" de la Monarquía y recurra a Felipe VI para tender puentes con Marruecos

MADRID, 22 Ene. 2022 (Europa Press) -

Vox está convencido de que el Gobierno está utilizando a la Fiscalía General del Estado para prolongar "artificialmente" las diligencias de investigación abiertas desde 2020 por la Fiscalía del Tribunal Supremo sobre el patrimonio de Juan Carlos I porque la figura del rey emérito resulta "incómoda" para el Ejecutivo de coalición.

Así lo explica en una entrevista a Europa Press el portavoz del Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, quien denuncia que la Fiscalía siga ampliando los plazos para seguir con esas pesquisas pese a que, a su juicio, "está ya bastante claro que no hay absolutamente nada" en los asuntos por los que se investiga al padre de Felipe VI.

En concreto, la Fiscalía del Tribunal Supremo está investigando tres cuestiones: el posible cobro de comisiones ilegales por la intermediación en el contrato de las obras del AVE a La Meca, el supuesto uso de tarjetas 'black' sufragadas por un empresario mexicano y el dinero oculto en un trust domiciliado en Jersey vinculado al parecer al Rey emérito.

Para Espinosa de los Monteros "está clarísimo" que existe un interés en mantener abiertas estas diligencias pese a que "no hay absolutamente nada real". "Lo que hay es una prolongación artificial de la fiscal general del Estado, que es la fiscal general del Gobierno y anterior ministra de Justicia", asegura en referencia a Dolores Delgado.

"Parece ser que a este Gobierno le incomoda la figura del Rey Juan Carlos. Es obvio que no hay nada, la Fiscalía va dándose plazos adicionales, de seis meses más y seis meses más, para seguir investigando y no encuentra absolutamente nada. Es algo absolutamente artificial", argumenta.

"problemas personales" que no nos incumben

En este contexto, el dirigente de Vox recalca que el Rey Juan Carlos "no tiene ninguna causa pendiente con la Justicia" y muestra su deseo de que "sea pronto el día que vuelva con total naturalidad a su país" porque "no hay ningún motivo" para que no lo haga.

"Lo que tiene es que es acreedor de una deuda de gratitud que tenemos los españoles con él y que todavía no se ha podido saldar", enfatiza, incidiendo en que es "un ciudadano absolutamente libre". "Luego, los problemas personales que haya podido tener, desde luego no son de mi incumbencia", añade Espinosa de los Monteros.

A su juicio, el Rey emérito "ha contribuido muchísimo al bienestar del país en los últimos 50 años y algunos políticos están siendo tremendamente ingratos" con una persona que ha hecho por España "muchísimo más" que ellos.

La monarquía, una ventaja

Por otra parte, el portavoz parlamentario de Vox ha mostrado su satisfacción porque, "aunque hayan tardado dos años", en el Gobierno se hayan "dado cuenta por fin" de que la Monarquía es "de una enorme utilidad en España" y hayan recurrido al Rey Felipe VI para intentar reconducir las relaciones con Marruecos.

Espinosa de los Monteros destaca que la Corona es fundamental desde el punto de vista estructural porque es uno de los pilares en los que se apoya "la unidad de España" y se trata de una institución muy bien valorada por la ciudadanía. Pero subraya que también puede jugar un papel muy importante en el ámbito de la política exterior.

"De cara al exterior la Monarquía es un instrumento absolutamente extraordinario, un instrumento que si no existiera no se podría inventar, pero que tenemos la fortuna de tener, igual que algunos de los países más avanzados del mundo", indica, mencionando a Reino Unido, Suecia, Japón, Arabia Saudí o el propio Marruecos.

Tardan, pero van madurando

Tener una Monarquía da a España, desde su punto de vista, "una ventaja competitiva" que no se debe desaprovechar y que el Gobierno hace bien en utilizar en el caso del país magrebí. "España tiene una relación política con Marruecos y las familias reales tienen una relación que viene de muy atrás y que está a salvo o debería estarlo de los vaivenes políticos", señala.

A su juicio, "eso es una enorme red de seguridad" de la que hay que "tirar cuando es necesario". De hecho, recuerda que la relación del Rey Juan Carlos con Hasan II y Mohamed VI permitió en varias ocasiones rebajar "tensiones" entre ambos países y solventar conflictos "con una llamada de teléfono".

"Tenemos en el Gobierno elementos radicales que no han entendido hasta ahora el importantísimo papel de la Monarquía y ahora parece que despiertan y se dan cuenta de que tienen a mano un instrumento de primera magnitud a su disposición. Me alegro mucho, aunque hayan tardado dos años, de que algunos hayan ido empezando a madurar", se congratula Espinosa de los Monteros, recalcando que la Corona "está al servicio de España" y "por encima de intereses partidistas".

