VÍDEO: Vox admite que "es mala idea" involucrar al rey en política y pide a los partidos actuar "con responsabilidad"

MADRID, 17 Jun. 2024 (Europa Press), Vox reclamó en el Congreso a todas las instituciones, incluida la Monarquía, "cumplir su función" y defender "la unidad nacional, la integridad territorial y la igualdad de los españoles ante la ley". De forma paralela, lamentó que el Gobierno "obligara" a Felipe VI a firmar una norma que "deslegitima" el discurso que su majestad pronunció el 3 de octubre de 2017.

Esta petición provocó malestar en exdirigentes del partido de Santiago Abascal. Es el caso del exportavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, que pidió no meter a Felipe VI en política porque se trata de "un grave error".

Mal camino

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha admitido este lunes que involucrar al rey en política "es mala idea" y ha apuntado al eurodiputado electo Alvise Pérez, que había criticado al monarca por sancionar la Ley de Amnistía a los implicados en el 'procés'. "¿Para qué sirve el rey?", se preguntó.

Para Fúster, "meter al rey en política es mal camino". "La política la tienen que hacer los partidos y se tiene que hacer con responsabilidad hacia España, que es lo que no ha ocurrido", ha matizado el portavoz en rueda de prensa, donde ha culpado al PSOE por acordar la norma con ERC y Junts y ha responsabilizado al PP por no frenarla en el Senado haciendo valer su mayoría absoluta. "Esto no tendría que haber llegado nunca a la mesa del rey", ha ahondado.

Por otro lado, cuando se cumplen diez años del reinado de Felipe VI, Fúster ha loado a la Monarquía como "institución fundamental" que "asegura la continuidad, la defensa y la proyección de la imagen de España en el exterior". En esta línea, ha sostenido que el rey ha cumplido "bien" con sus funciones durante esta década.

