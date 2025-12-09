VÍDEO: Xabi Alonso: "Conocía la cultura del Real Madrid, por eso es el club más grande del mundo"

MADRID, 9 Dic. 2025 (Europa Press)

"manifestó el entrenador del conjunto del Real Madrid.

El técnico vasco remarcó que tras la derrota ante el RC Celta, "como siempre", ya ha sacado "las conclusiones" y que "ahora en la cabeza solo está el City". "Es la Champions, jugamos en el Bernabéu y estoy seguro que el ambiente va a ser especial y diferente por la energía que se crea, incluso en los jugadores, y eso es lo que está ahora en nuestra cabeza", expresó.

"NO HAY NADIE QUE TENGA DUDAS DE GANAR AL CITY"

"Esto tenemos que pasarlo en los momentos buenos y no tan buenos, sin fisuras y con el convencimiento de que el siguiente partido es una oportunidad. El del City es un partido muy bonito, muy ilusionante y ya desde ahora en el entrenamiento se nos tienen que ir encendiendo los ojos para jugar, para tener esa energía, para que el Bernabéu le guste lo que ve y para que tengamos esa confianza. Es muy importante esa conexión emocional con la gente y tiene que partir de nosotros porque si eso sucede tendremos buena oportunidad de ganar", aseveró el guipuzcoano.

Del partido ante el City, dejó claro que es uno "grande para seguir progresando con más puntos en la Champions". "Sabemos que en el Bernabéu va a haber un ambiente de noche de Champions contra un rival que ha sido campeón hace unos años, que recientemente también ha jugado aquí en casa y que la afición y los jugadores ya saben qué tipo de partido vamos a tener. Esperamos poder hacer un buen partido", subrayó.

El tolosarra apuntó que están "mentalizados para afrontar todo". "Este es el momento que tenemos. El equipo está unido y todo el mundo está convencido de que podemos ganar al City, no hay creo que nadie que tenga dudas, pero para ello tenemos que jugar un buen partido, tenemos que jugar con un buen ritmo, con una buena intensidad y competir", advirtió.

"Mi foco está en el equipo, en el campo y en el siguiente partido, que es ante el City y eso es lo que puedo controlar. Por lo tanto, sí que estoy muy focalizado en eso", trató de zanjar sobre todo los rumores alrededor de su figura tras la derrota del domingo. Tampoco quiso entrar a valorar lo que está pasando con Arne Slot en el Liverpool FC y admitió que no descartaría un día entrenar en la Premier League porque tiene "un vínculo muy especial con los clubes ingleses" y con el conjunto 'red'. "Pero ahora mismo este es el lugar en el que quiero estar y es mi lugar, en el futuro nunca se sabe lo que podría pasar", sentenció.

Xabi Alonso recordó que su equipo se ha enfrentado ya al conjunto de Pep Guardiola "muchas veces en los últimos años". "Sabemos lo que cabe esperar, pero por supuesto es un gran reto y lo veo como una oportunidad en este momento", indicó.

"Es el equipo de Pep, creo que ya lleva ocho años en el club con diferentes fases y diferentes equipos porque ha ido evolucionando. Este año ha ido incorporando jugadores nuevos y jugadores que habían sido importantes ya no están este año, pero sigue con cosas que son muy, muy reconocibles después de tanto tiempo. Es un gran rival", agregó.

