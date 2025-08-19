Vídeo: Zelenski ofrece a Trump comprar armas por 77.000 millones de euros a cambio de las garantías de seguridad

MADRID, 19 Ago. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha confirmado que ha propuesto este lunes a su homólogo estadounidense, Donald Trump, la compra de US$90.000 millones (algo más de 77.200 millones de euros) en armamento del país norteamericano a través de la financiación de aliados europeos, a cambio de las garantías de seguridad de Washington.

Así lo ha dicho en una rueda de prensa en la que ha incidido en que la propuesta sigue bajo discusión y que aún no se ha llegado a ningún acuerdo, si bien éste podría formalizarse en la próxima semana o en diez días, según recoge la cadena de televisión estadounidense CNN.

El planteamiento de Kiev incluye asimismo la fabricación de drones, para lo que también espera llegar a un acuerdo con Washington.

Por su parte, el presidente Trump ha explicado que las garantías de seguridad a Ucrania aún está en fase negociación con los aliados de la OTAN, pero que Washington "se involucrará" en el proceso.

"Lo vamos a discutir hoy, pero les brindaremos muy buena protección y seguridad", ha argüido.

Trump anunció el mes pasado el envío de sistemas de defensa antiaérea Patriot a Ucrania, asegurando que será la Unión Europea quien pagará por ellos a través de la OTAN, quien ha asumido la coordinación del suministro de armamento a Kiev.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/internacional/1002609/1/zelenski-le-ofrece -trump-77000-millones-comprar-armas-proponen-reunion-putin

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06