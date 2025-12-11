Videojuego francés "Clair Obscur", con récord de nominaciones, se mide a los gigantes en los Game Awards

El éxito del videojuego francés "Clair Obscur: Expedition 33" podría coronarse este jueves como mejor título del año en los Game Awards en Los Ángeles, el equivalente de los Óscar en el sector.

"Clair Obscur", el primer juego del pequeño estudio Sandfall Interactive, cuenta la historia de un grupo de personajes en un universo posapocalíptico, con un estilo visual muy francés.

El videojuego está nominado en un número récord de categorías, una decena en total, y se enfrenta a pesos pesados como "Death Stranding 2" del legendario Hideo Kojima, famoso por "Metal Gear Solid", o "Donkey Kong Bananza" de Nintendo.

Otros dos títulos independientes, "Hades 2" del estudio estadounidense Supergiant Games y "Hollow Knigh: Silksong" del Team Cherry de Australia, también están en la carrera para la categoría reina, conocida como "GOTY" ("juego del año", por sus siglas en inglés).

"Clair Obscur" también compite por mejor dirección, mejor narrativa, mejor música, mejor dirección de arte y varias categorías que reconocen la interpretación y el doblaje.

El videojuego se caracteriza por su marcado homenaje a la cultura gala: escenarios inspirados en el París de la Belle Époque, música interpretada en gran medida en francés y un traje adicional para los personajes que combina boina roja, camiseta a rayas y "baguette" de pan.

El año pasado el gran ganador fue "Astro Bot", un juego de plataformas que rinde homenaje a los héroes más conocidos de la PlayStation.

En esta edición, entre las personalidades de la industria del videojuego que entregarán los premios figuran Todd Howard, director del estudio Bethesda, creador de sagas como "The Elder Scrolls" y "Fallout", y el actor estadounidense Jeffrey Wright, voz de un personaje en "Dispatch".

El jurado, compuesto por un centenar de medios e "influencers" especializados, tiene un peso de cerca del 90% en la premiación, frente al 10% del voto del público, según el sitio oficial de la ceremonia.

Desde 2014, los Game Awards están organizados y presentados por el experiodista canadiense Geoff Keighley.

La ceremonia, transmitida en línea en las plataformas YouTube y Twitch, así como en las redes sociales, también se difundirá por primera vez en Amazon Prime Video.

En 2024, los premios registraron 154 millones de visionados en directo en todo el mundo a través de sus distintos canales.

