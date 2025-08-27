Videos siniestros del atacante de Minneapolis

Otros videos publicados en YouTube muestran varias armas, incluyendo un rifle semiautomático y una escopeta de corredera, y revelan una obsesión con los tiroteos masivos, incluyendo al autor del tiroteo de Sandy Hook, Adam Lanza.

La policía investiga si los videos, compartidos online horas antes del tiroteo, están relacionados con el supuesto asesino.

En un video, una mano hojea lentamente las páginas de un cuaderno rojo, colocado sobre lo que parecen ser planos de armas. Cada página está llena de inescrutables garabatos escritos a mano, y una columna de humo aparece desde la parte inferior de la pantalla mientras la persona que hojea las páginas tose y, ocasionalmente, ríe maniáticamente. (ANSA).