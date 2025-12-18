Vidrala pagará dividendo de 1,23 euros el 13 de febrero y recomprará acciones por hasta US$33 millones

MADRID, 18 Dic. 2025 (Europa Press) -

El consejo de administración de Vidrala ha acordado pagar un dividendo en efectivo a cuenta de los resultados del ejercicio 2025 de 1,2318 euros brutos por acción el próximo 13 de febrero, según ha informado este jueves la compañía, que ha anunciado además la puesta en marcha de un programa de recompra de acciones por un importe máximo de 33 millones de euros.

El fabricante de vidrio ha comunicado este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que este primer dividendo de los resultados del ejercicio 2025 representa un incremento del 10% con respecto al abonado el año anterior.

No obstante, Vidrala ha destacado que, incorporando el efecto de las nuevas acciones asignadas gratuitamente tras la ampliación de capital liberada, cada accionista vería incrementada la remuneración bruta en efectivo en un 15% respecto al año anterior.

"El crecimiento del dividendo es coherente con la política de remuneración al accionista desarrollada por Vidrala enfocada hacia el largo plazo, la estabilidad y la mejora sostenida de la retribución anual en función de las condiciones del negocio", ha subrayado el fabricante de vidrio, que ha elegido como agente de pagos a BBVA.

RECOMPRA DE ACCIONES

Vidrala también ha informado a la CNMV de que su consejo de administración ha acordado llevar a cabo un programa de recompra de acciones propias con la finalidad de contribuir a la política de retribución al accionista mediante el incremento del beneficio por acción.

En concreto, el fabricante de vidrio prevé comprar acciones en el mercado hasta acumular aproximadamente un 1% del capital social. En total, comprará hasta un máximo de 350.000 acciones, por un importe efectivo máximo de 33 millones de euros.

El programa tendrá una duración máxima de doce meses. No obstante, Vidrala se reserva el derecho a finalizar el programa de recompra si, con anterioridad a la fecha límite de vigencia, hubiera adquirido acciones por un precio de adquisición que alcanzara el importe efectivo máximo o el número máximo de acciones autorizado por el consejo de administración, o si concurriese alguna otra circunstancia que así lo aconsejara.

La compañía ha explicado que no adquirirá acciones a un precio superior al más elevado de la última operación independiente o de la oferta independiente más alta de ese momento en el centro de negociación donde se efectúe la compra, cuando las acciones se negocien en diferentes centros de negociación.

En lo que respecta al volumen de contratación, Vidrala no comprará más del 25% del volumen medio diario -negociado en los veinte días hábiles anteriores a la fecha de cada compra- de las acciones de la sociedad en el centro de negociación en que se lleve a cabo la compra.

Este programa de recompra tendrá como gestor principal a Kutxabank Investment.