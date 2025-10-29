Vidrala sube tras anotar un beneficio superior a lo esperado y confirmar sus objetivos

Las acciones de Vidrala

suben cerca de un 6% después de que el beneficio neto a nueve meses del fabricante español de botellas superara las expectativas del mercado

La empresa obtuvo un beneficio neto de 165,2 millones de euros en el periodo enero-septiembre, por encima de los 162,9 millones de euros de la media de las previsiones de Bloomberg, que cita Capital Markets

También reafirmó sus previsiones de EBITDA y flujo de caja libre para 2025

El valor encabeza el índice general de Madrid y va camino de su mejor sesión desde marzo

(Información de Javi West Larrañaga; edición en español de Jorge Ollero Castela)