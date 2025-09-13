Viena acoge el primer campeonato mundial de conductores de tranvía

Viena acoge este sábado un evento que podría paralizar el tráfico y provocar atascos de mirones: 25 equipos de conductores de tranvía demostrarán sus dotes con la palanca de manejo en el primer mundial dedicado a ellos.

Frente al ayuntamiento neogótico de la capital austriaca, multitud de espectadores se apiñaron para observar el campeonato, en el que compiten equipos de lugares tan dispares como Río de Janeiro, Hong Kong y San Diego.

“Hoy celebramos un aniversario muy especial, los 160 años del tranvía en Viena, y para marcar esta ocasión decidimos que deberíamos organizar el campeonato mundial en lugar de [tan solo] el campeonato europeo, y traer equipos de los seis continentes a la ciudad”, afirmó Elias Natmessnig, encargado de prensa de Wiener Linien, la empresa pública de transportes vienesa que organiza el evento.

Los choferes se enfrentarán en ocho pruebas para demostrar su habilidad a la hora de manejar con precisión esos pesados vehículos -de 30, 42 o 43 toneladas según el modelo-, frenando y acelerando con suavidad.

Los retos favoritos del público son el "tram bowling", donde una bola gigante tiene que derribar bolos hinchables, y el "tram curling", en la que hay que empujar con la máxima precisión un remolque de bici para que se detenga en un punto específico.

“Leí que Hungría participaría en esta competición, así que pensé que obviamente debía venir y darles mi apoyo”, declaró a AFP Richard Gerebenics, un residente de Budapest de 33 años, aficionado a los medios de transporte antiguos.

Por su parte, Andrey Georgiev, un turista proveniente de Sofía, en Bulgaria, comentó que “es hermoso que la gente pueda celebrar cosas de todos los días, como los tranvías”.

El viernes, los conductores se familiarizaron con los controles de los tranvías vieneses que se usan en la competición.

De los 25 equipos en liza, la atención la acapara el de Budapest, que en 2024 se alzó con su tercera victoria.

“El curling fue la prueba más difícil para mí, y realmente no me salió como hubiera querido”, dijo a AFP una de sus integrantes, la húngara Krisztina Schneider, de 36 años.

“Pensaba que mi velocidad sería suficiente, pero al final no lo fue”, añadió.

Los miembros del equipo brasileño, los choferes Lisamar Rodrigues da Silva y Rogerio Oliveira do Nascimento Filho, dijeron a AFP que la clave para ganar es la “concentración”.

Pero también reconocieron que habían “entrenado mucho en Río de Janeiro” y confiaban en obtener un buen resultado.

Los organizadores del campeonato, que se transmite en directo por internet, esperaban una afluencia de unas 50.000 personas de todo el mundo.

