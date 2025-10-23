Vientos obligan a cancelar vuelos y cerrar escuelas en Nueva Zelanda

WELLINGTON, Nueva Zelanda (AP) — Extensas áreas de Nueva Zelanda fueron azotadas por vientos peligrosos por segunda vez en una semana el jueves, con ráfagas aullantes que cancelaron cientos de vuelos, provocaron cortes de electricidad y obligaron al cierre de escuelas.

Los vientos fueron peores en la parte baja de la Isla Norte, donde se encuentra la capital Wellington, y en partes de la Isla Sur, incluida la ciudad de Christchurch. El servicio meteorológico MetService emitió advertencias de viento "rojas", el nivel más alto de alerta, para varias regiones.

No se reportaron muertes ni lesiones graves. Cuando un sistema meteorológico diferente azotó el país el lunes, un hombre en Wellington murió al ser golpeado por la rama de un árbol.

El caos del jueves también interrumpió las manifestaciones planeadas para trabajadores de la salud y la educación en lo que probablemente fue la mayor huelga industrial del país en décadas. Más de 100.000 trabajadores representados por cuatro sindicatos abandonaron sus puestos durante cuatro horas, después de que fracasaran meses de conversaciones con el gobierno sobre salarios y condiciones.

El viento causa caos en el transporte

Más de 200 vuelos en toda Nueva Zelanda fueron cancelados el jueves en medio de vuelos de entre 140 y 160 km (87 a 100 millas) por hora, con ráfagas en una parte remota y rural de la Isla Sur registrando 230 km (143 millas) por hora.

Decenas de miles de propiedades estaban sin electricidad en diferentes partes del país. Los vientos derribaron árboles, arrancaron techos y, en la ciudad de Dunedin, volcaron contenedores de carga en el puerto.

Los vientos peligrosos también obligaron al cierre de algunas carreteras. La remota Costa Oeste de la Isla Sur quedó aislada después de que las inundaciones cerraran las únicas rutas hacia la zona.

El clima afecta huelga

Algunas manifestaciones de maestros, médicos y enfermeras en todo el país, cuyos sindicatos habían planeado una huelga coordinada el jueves, fueron canceladas debido al clima. Sin embargo los sindicatos insistieron en que la huelga continúa.

Miles de personas aún marcharon en las ciudades de Auckland y Hamilton, y cientos se presentaron para manifestaciones en pequeños pueblos no afectados por el mal tiempo.

Los hospitales y las salas de emergencia permanecieron abiertos al público, pero la agencia de salud del gobierno instó a las personas a no buscar atención médica a menos que sea urgente. El personal médico de un hospital en la ciudad de Nelson regresó al trabajo durante la huelga cuando la instalación perdió electricidad debido a los fuertes vientos.

En los días previos a la huelga, los ministros del gobierno de centro-derecha de Nueva Zelanda —a menudo en desacuerdo con los sindicatos de trabajadores— criticaron la acción como políticamente motivada.

Los líderes sindicales rechazaron la acusación, señalando que también habían llevado a cabo huelgas durante el anterior gobierno de centroizquierda.

Aproximadamente la mitad de los que abandonaron sus puestos de trabajo eran maestros y el resto incluía médicos, dentistas, enfermeras, trabajadores sociales y otros profesionales médicos. Sus demandas variaban entre industrias, pero los salarios, los niveles de personal y las condiciones laborales fueron las quejas centrales que impulsaron la huelga.

La acción se produjo en medio de fuertes recortes del gobierno al gasto público y un número récord de neozelandeses que abandonan el país, particularmente hacia la vecina Australia, donde los profesionales médicos son atraídos por salarios más altos y costos de vida más bajos.

Prevén que el caos disminuirá el viernes

Varias carreteras principales permanecieron cerradas el jueves por la noche y los residentes de algunas regiones de la Isla Sur permanecieron en alerta mientras los ríos subían y amenazaban con desbordarse. Los vientos previsiblemente disminuirán el viernes, aunque las autoridades instaron a la precaución para los viajeros.

Quedaron prohibidos los fuegos artificiales y fogatas en gran parte del país durante el resto de la semana, anunció el servicio nacional de bomberos. Los fuertes vientos avivaron incendios forestales durante las tormentas del lunes y del jueves, y los bomberos no habían podido sofocar las peores llamaradas para la noche del jueves.

La ubicación de Nueva Zelanda y la gran cantidad de cadenas montañosas que tiene hacen al país susceptible al clima extremo.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.