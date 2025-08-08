Vientos violentos en Grecia obligan a cancelar varias conexiones de ferri en el mar Egeo

Fuertes vientos azotan Grecia el viernes, perturbando los viajes de decenas de miles de turistas que han quedado varados porque los ferris tuvieron que permanecer en el puerto y aumentó además los riesgos de incendios.

Tras una reunión de emergencia, el Ministerio de Protección Civil declaró que las ráfagas de viento alcanzarían los 88 km/h, especialmente en el sur del mar Egeo, que incluye el mar de Creta.

Los puertos cerca de Atenas fueron cerrados al tráfico de ferris, con la excepción de los que sirven las islas cercanas al golfo Sarónico, como Hidra, Egina, Dokos y Spetses, impidiendo los desplazamientos de decenas de miles de turistas en pleno verano.

El observatorio nacional de Atenas advirtió por su parte que existe un "riesgo muy alto de incendios forestales debido al viento", especialmente en el este y el sur del país.

El alcalde de Atenas también cerró el Jardín Nacional el jueves después de que un árbol se cayera en una de las arterias comerciales más concurridas de la capital debido a los vientos.