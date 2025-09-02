Vietnam celebra gran desfile para conmemorar 80 aniversario de independencia

Legiones de vietnamitas desfilaron en sincronía el martes por la capital Hanói para conmemorar el 80 aniversario de la declaración de independencia del país del sudeste asiático, en presencia del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.

Unos 40.000 soldados y civiles comenzaron a participar en el desfile poco después del amanecer en conmemoración del día en que el revolucionario comunista Ho Chi Minh proclamó en 1945 la "República Democrática de Vietnam", libre del mando colonial francés.

Tanques, drones y baterías de misiles deberán sumarse al desfile, mientras helicópteros y aviones surcan el cielo encima de los espectadores, muchos de los cuales acamparon durante la noche para asegurar su lugar.

Pham Thanh Van, un veterano de 78 años, vistió su uniforme militar con las medallas que ganó combatiendo a las tropas estadounidenses para observar el desfile en primera fila, frente al mausoleo de Ho Chi Minh.

"Este será mi recuerdo final. No nos olviden", declaró a la AFP. "Me siento tan orgulloso. La independencia le brindó desarrollo y prosperidad al país. Siento que valió la pena combatir por esto".

El líder máximo de Vietnam, To Lam, dio inicio al desfile con un discurso junto al presidente cubano Díaz-Canel, número tres del gobierno de China, el presidente del Congreso Nacional Popular Zhao Leji, así como el exprimer ministro camboyano, Hun Sen.

