Vietnam evacúa a cientos de miles de personas ante la llegada del tifón Kajiki

HANÓI, Vietnam (AP) — Vietnam evacuó a cientos de miles de personas y cerró escuelas y aeropuertos mientras se prepara para el tifón Kajiki, su tormenta más fuerte en lo que va de año.

Los pronosticadores dijeron que el tifón tenía vientos de hasta 166 kilómetros (103 millas) por hora a las 10 de la mañana del lunes, pero se espera que se debilite ligeramente antes de tocar tierra entre las provincias de Thanh Hoa y Ha Tinh en el centro de Vietnam más tarde en la tarde.

El tifón comenzó como una débil depresión tropical el 22 de agosto, pero se convirtió en una poderosa tormenta en menos de dos días, igualando al tifón Yagi del año pasado como una de las de más rápido crecimiento en la región, según los medios estatales. Su rápido fortalecimiento obligó a las autoridades vietnamitas a apresurar medidas de emergencia mientras fuertes vientos y lluvias intensas azotaban la región.

El año pasado, el tifón Yagi mató a unas 300 personas y causó daños por valor de US$3300 millones.

Kajiki ya ha causado devastación en China, con fuertes vientos y lluvias intensas azotando la isla de Hainan y partes cercanas de la provincia de Guangdong el domingo. Aproximadamente 20.000 personas fueron evacuadas de áreas de alto riesgo, informó la agencia oficial de noticias Xinhua de China.

Un hombre en la provincia de Nghe An murió el viernes tras ser electrocutado cuando intentaba asegurar su techo antes de la tormenta, informaron los medios estatales.

Se espera que la tormenta se desplace tierra adentro hacia Laos y el norte de Tailandia.

Los medios estatales vietnamitas informaron sobre planes para evacuar a casi 600.000 personas en las provincias de Thanh Hoa, Quang Tri, Hue y Danang, donde más de 152.000 hogares se encuentran en áreas de alto riesgo.

El gobierno dijo que se habían desplegado más de 16.500 soldados y 107.000 efectivos paramilitares para ayudar con las evacuaciones y permanecían en alerta para tareas de búsqueda y rescate.

Vietnam suspendió el tráfico aéreo en dos aeropuertos en las provincias de Thanh Hoa y Quang Binh el lunes, dijo la Autoridad de Aviación Civil de Vietnam, y decenas de vuelos fueron cancelados.

Un equipo de científicos publicó un estudio el año pasado advirtiendo que los mares calentados por el cambio climático resultarán en ciclones en el sudeste asiático que se forman más cerca de la tierra, se fortalecen más rápido y duran más tiempo, lo que aumenta los riesgos para las ciudades.

“Es aterrador ver que nuestras proyecciones del año pasado ya se están materializando”, afirmó Benjamin P. Horton, decano de la Escuela de Medio Ambiente y profesor titular de Ciencias de la Tierra en la Universidad de la Ciudad de Hong Kong.

Dijo que la velocidad a la que estos cambios se están desarrollando es una "señal clara" de que la crisis climática avanza más rápido de lo esperado.

“Ya no estamos prediciendo el futuro, lo estamos viviendo”, expresó.

La cobertura climática y ambiental de Associated Press recibe apoyo financiero de múltiples fundaciones privadas. AP es el único responsable de todo el contenido. Encuentre los estándares de AP para trabajar con filantropías, una lista de patrocinadores y áreas de cobertura financiadas en AP.org.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.