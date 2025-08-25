Vietnam evacúa a más de 300.000 personas por el tifón Kajiki

Más de 300.000 personas comenzaron a ser evacuadas el lunes de las costas de Vietnam ante la cercanía del tifón Kajiki, que avanza hacia el país asiático con ráfagas de alrededor de 160 kilómetros por hora.

El tifón, el quinto en afectar este año a Vietnam, avanza por el golfo de Tonkin con olas de hasta 9,5 metros.

Unos 325.000 residentes en cinco provincias costeras comenzaron a ser trasladados a refugios temporales en escuelas y edificios públicos, indicaron las autoridades.

La ciudad costera de Vinh se inundó durante la noche y sus calles amanecieron desiertas el lunes, con la mayoría de los comercios cerrados y resguardados con bolsas de arena.

A primera hora había casi 30.000 personas evacuadas de la zona, dos aeropuertos locales fueron cerrados y todas las embarcaciones pesqueras en el trayecto del tifón fueron trasladadas a puerto.

Kajiki deberá tocar tierra alrededor de las 13:00 (06:00 GMT) del lunes con vientos de unos 157 km/h, indicó el Centro Nacional de Pronósticos Hidrometeorológicos de Vietnam.

Más de una decena de vuelos internos en Vietnam fueron cancelados el domingo, mientras la isla de Hainan, en el sur de China, evacuó a unos 20.000 residentes por el tifón.

Más de 100 personas murieron o están desaparecidas en los primeros siete meses del año por desastres naturales en Vietnam, según el gobierno.

Las pérdidas económicas por estos desastres se calculan en más de US$21 millones.

Los científicos afirman que el cambio climático causado por los humanos hace que los fenómenos climáticos se vuelvan más intensos e impredecibles, lo cual hace que las inundaciones y tormentas sean más destructivas, sobre todo en los trópicos.