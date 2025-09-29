Vietnam.- Mueren seis personas y cerca de diez son dadas por desaparecidas en Vietnam por el paso del tifón 'Bualoi'

MADRID, 29 Sep. 2025 (Europa Press) -

Al menos seis personas han muerto y cerca de una decena han sido dadas por desaparecidas tras el paso del tifón 'Bualoi' y las fuertes tormentas que le han acompañado en el centro de Vietnam, según han confirmado las autoridades, si bien se teme que la cifra de fallecidos pueda aumentar en las próximas horas.

Las lluvias torrenciales han azotado principalmente la provincia de Ninh Binh, donde seis personas han muerto y varias han resultado heridas, en gran medida a causa del derrumbe de viviendas. La comuna de Quy Nhat, con cuatro fallecidos, es la más afectada en la zona, según el portal VietNamNet, gestionado por el Ministerio de Información vietnamita.

Asimismo, al menos una persona ha muerto en Hai Anh, a la que se suma otra víctima mortal en Thinh Long, mientras que nueve pescadores están desaparecidos tras el hundimiento de dos embarcaciones frente a las costas de Quang Tri. Cuatro de los ocupantes de las barcas han logrado nadar hasta la costa, mientras que los equipos de búsqueda intentan localizar a los desaparecidos.

El 'Bualoi' ha empezado a disiparse durante las últimas horas, si bien ha seguido dejando fuertes lluvias en varias partes del centro y el norte de Vietnam, causando además el aumento de los niveles en varios ríos de la zona, por lo que las autoridades consideran que el riesgo asociado al tifón sigue siendo elevado.

El director del Centro Nacional de Previsiones Hidrometeorológicas, Mai Van Khiem, ha indicado que el tifón cuenta ahora con vientos de entre 75 y 88 kilómetros por hora, con ráfagas relativamente más potentes, al tiempo que ha indicado que está previsto que próximamente pase a ser una depresión tropical.

En este sentido, ha apuntado que las provincias de Nghe An, Thanh Hoa y Ha Tinh siguen en riesgo por las fuertes lluvias, que se espera que sean de entre 150 y 250 litros por metro cuadrado, si bien podrían llegar a los 350 litros por metro cuadrado en algunas zonas, con el riesgo asociado de inundaciones y deslizamiento de tierras para las poblaciones de las áreas afectadas.