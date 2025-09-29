LA NACION

Vietnam: Tres muertos tras un accidente en una mina de carbón de Vietnam

MADRID, 29 Sep. 2025 (Europa Press) -

Tres personas han muerto en un accidente ocurrido en una mina de la provincia de Quang Ninh, en el noreste de Vietnam, mientras que otros dos trabajadores han podido ser rescatados. Las autoridades han informado de que una acumulación de metano provocó que cinco trabajadores quedaran atrapados sobre las 10.35 horas del domingo en la mina de la Duong Huy Coal Company, informa el diario vietnamita 'Viet Nam News'.

Las autoridades regionales movilizaron de inmediato efectivos para un rescate que logró la extracción con vida de dos de los trabajadores sobre las 12.30 horas. Una hora más tarde fueron localizados los cuerpos sin vida de los tres trabajadores restantes. La empresa de la mina ha entregado 500 millones de dongs vietnamitas (unos 16.125 euros) a las familias de cada una de las tres víctimas mortales.

