Vigente campeón de la FA Cup, Crystal Palace, eliminado por una 6ª división

El modesto Macclesfield FC, que milita en sexta división del fútbol inglés, protagonizó el sábado una gesta al eliminar al vigente campeón de la FA Cup, el Crystal Palace (2-1), al que derrotó por 2-1.

Como suele ocurrir en la competición más antigua del mundo, en el césped no se vio la diferencia de nivel entre el 13er clasificado de la poderosa Premier League y el 14º de la National League North (la sexta categoría del fútbol inglés).

El club de Cheshire, al sur de Mánchester, abrió el marcador con un libre directo cabeceado por el capitán Paul Dawson (43’).

El guardameta argentino del Crystal Palace Walter Benítez volvió a recoger el balón de su portería tras un disparo desviado acrobáticamente con la pierna por Isaac Buckley-Ricketts (60’).

Los aficionados locales se vinieron arriba y empezaron a cantar "¡Queremos tres!", pero el tercer gol del partido lo anotó el internacional español Yeremi Pino de falta directa (90’).

Sin embargo, el equipo londinense, que en mayo derrotó en la final al Mánchester City de Pep Guardiola y conquistó el primer título de su historia, ya no tuvo tiempo para forzar el empate.

El pequeño estadio de Moss Rose fue invadido por la multitud al pitido final y en ella se encontraba el propietario del club, Robert Smethurst, empresario local artífice del cuento de hadas.

El Macclesfield FC nació hace cinco años sobre las cenizas del Macclesfield Town, un club de quinta división en quiebra.

Los Silkmen empezaron en el noveno peldaño del fútbol inglés en la temporada 2021-2022 y han logrado tres ascensos en cuatro campañas desde entonces.

El equipo dirigido por John Rooney, hermano menor del exinternacional Wayne Rooney, estuvo de luto hace menos de un mes por el fallecimiento de su joven delantero Ethan McLeod en un accidente de tráfico cuando regresaba de un partido de liga.