Viggo Mortensen dirige el western 'Hasta el fin del mundo': "Es más peligrosa la actualidad que el viejo oeste"

Viggo Mortensen dirige y protagoniza la película 'Hasta el fin del mundo', un western ambientado en Estados Unidos en 1860, en plena Guerra de Secesión, una época dominada por "hombres corruptos, violentos y mentiroso", que "siguen existiendo desgraciadamente hoy en día".

"En la actualidad, hay armas nucleares, más población, más polución, por lo que sí es más peligroso la actualidad que el viejo oeste. Hay ciertas cosas que no cambian, esta historia es una sociedad dominada por unos hombres bastante corruptos, mentirosos, violentos, y eso sigue existiendo, desgraciadamente", ha afirmado en una entrevista con Europa Press, con motivo del estreno en cines de la película el próximo 10 de mayo.

La cinta se centra especialmente en Vivienne Le Coudy, interpretada por Vicky Krieps, que se queda al frente de una familia y de un hogar abandonado temporalmente por Holger Olsen (Viggo Mortensen), que decide irse a luchar por el bando de la Unión.

"Pensé que un western de una mujer independiente, libre y fuerte estaría muy bien encajado en la actualidad. En el siglo XIX, en una sociedad dominada por hombres era difícil para una mujer como Vivienne", ha explicado.

Durante la película, se puede ver la mezcla racial y de lenguas que existía en la época en Estados Unidos, ya que en sus más de dos horas se habla inglés, español y francés, algo que ha destacado el propio Mortensen. "En todos los western en general, incluso los western buenos, bien hechos, no es tan habitual ver esa diversidad y desde luego que los protagonistas, como en este caso, que su primer idioma no sea el inglés, es inusual, suelen ser anglosajones y eso era diferente", ha comentado.

El cineasta y también actor ha participado en coloquios en algunas ciudades de España, como Zaragoza, Valencia, Barcelona o Madrid, para hablar del filme y se alegra de que el público elogie su película, pese a que sea un western. "Por ahora, el público es muy variado y casi siempre hay alguien que me dice que no suelen ver este tipo de películas o que no le gustan, pero que esta sí. El hecho de que las salas estén llenas y que el público se quede al coloquio final, te hace entender que algo funciona", asegura.

Próxima película: la argentina actual

Por último, Mortensen apunta que entre sus próximos proyectos hay una producción que se situará en Buenos Aires y que contará la situación social que atraviesa el país y reconoce que será "inevitable" no hacer alguna referencia al actual presidente argentino Javier Milei.

"No habrá referencias directas porque el punto de partida de mis películas no es ideológico ni político, pero, si logro contar una historia de hoy en día en Argentina, es inevitable que algo se refleje del momento actual", ha afirmado.

