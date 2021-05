Vijay Sethi, adalid de la sostenibilidad y la transformación digital, se incorpora al Consejo Asesor de Cyble

ALPHARETTA, Ga.--(BUSINESS WIRE)--may. 11, 2021--

Cyble, una empresa de ciberinteligencia respaldada por Y Combinator con tecnología de IA que ofrece a las organizaciones servicios de mitigación y monitorización de delitos cibernéticos y de la web oscura, anunció hoy la incorporación de Vijay Sethi, el eminente adalid de la sostenibilidad y la tecnología, a su Consejo Asesor. Vijay cuenta con una amplia trayectoria en el asesoramiento y la mentoría de corporaciones y empresas emergentes en las diversas facetas de administración, transformación digital y sostenibilidad.

“El aporte de Vijay, un miembro clave de nuestro Consejo Asesor, ayudará a dirigir nuestras iniciativas de desarrollo estratégico. Su nombramiento está en línea con el compromiso de Cyble de lograr los objetivos con un crecimiento sostenido, mantener la excelencia operativa, establecer una cultura de innovación y elevar los estándares de gobierno corporativo. A medida que Cyble continúa brindando inteligencia de avanzada sobre amenazas a sus clientes finales, espero trabajar con Vijay mientras Cyble continúa creciendo y extendiéndose por territorios inexplorados ”, manifestó Manish Chachada, director de Operaciones y cofundador de Cyble.

Un veterano de la industria con más de 30 años de experiencia, Vijay Sethi se ha desempeñado como director de Tecnología, director de Recursos Humanos y director de Responsabilidad Social Corporativa (Corporate Social Responsibility, CSR) en Hero MotoCorp. Antes de su paso por esa empresa, trabajó en Ranbaxy y Tata Consultancy Services. Un gran defensor de las tecnologías digitales como la nube, la movilidad, la inteligencia artificial, RPA, AR, VR y la ciberseguridad y la gestión de riesgos, tiene experiencia en hojas de ruta de transformación digital y empresas de desarrollo de proyectos, proyectos de TI a gran escala, programas de desarrollo comunitario, campañas de desarrollo del talento y compromiso de los empleados.

Al comentar sobre unir fuerzas con Cyble, Vijay expresó: “Apoyo sustancialmente la creciente necesidad de hacer que el mundo digital sea más seguro y ayudar a compartir conocimientos sobre ciberseguridad e inteligencia sobre amenazas con los consumidores. El equipo de Cyble, sus ofertas tecnológicas y el compromiso de la empresa de mantener seguros a los clientes y usuarios son impresionantes. Estoy muy contento de unirme a Cyble como asesor y ansío trabajar con sus talentosos y dinámicos equipos”.

Calificado entre los mejores líderes de TI de la India, a lo largo de los años, Vijay obtuvo numerosos reconocimientos prestigiosos, incluido CIO del año en varias oportunidades, CIO Hall of Fame, Super League CIO, Champion CIO, Global CIO, Global CIO Hall of fame, Digital Icon of India, mejor gerente de TI de la India, líder de CSR más innovador de la India y muchos otros. También se desempeña como presidente de SAP India User Group (INDUS). Anteriormente, también se desempeñó como presidente del Comité de TI de la Sociedad de Fabricantes de Automóviles de la India (Society of the Indian Automobile Manufacturers , SIAM) y presidente del Comité de CSR de SIAM. A lo largo de los años, Vijay también ha sido miembro de varios Comités de CII y FICCI.

Beenu Arora, director ejecutivo y fundador de Cyble, manifestó: “Estoy encantado de darle la bienvenida a Vijay al Consejo. Realmente no necesita presentación en la fraternidad de la ciberseguridad, y sus habilidades para resolver problemas y su pasión por crear soluciones eficientes lo hacen más idóneo para llevar Cyble al siguiente nivel. Su nombramiento ha sido un paso significativo en nuestro esfuerzo por nutrir a nuestro equipo de liderazgo empresarial de clase mundial. El asesoramiento activo de Vijay resultará beneficioso para dar forma a las decisiones comerciales estratégicas de Cyble”.

Acerca de Cyble:

Cyble es un proveedor de SaaS de inteligencia de amenazas global que ayuda a las empresas a protegerse de los delitos cibernéticos y de la exposición en la web oscura. Su enfoque principal es ofrecer a las organizaciones visibilidad en tiempo real de su huella de riesgo digital. Con el respaldo de Y Combinator como parte de la cohorte de invierno de 2021, Cyble también ha sido reconocida por Forbes como una de las 20 mejores empresas incipientes de seguridad cibernética para observar en 2020. Con sede en Alpharetta, Georgia, y oficinas en Australia, Singapur e India, Cyble tiene presencia global. Para obtener más información acerca de Cyble, visite www.cyble.io.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

