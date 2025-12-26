Vikings eliminan a Lions al derrotarlos por 23-10, mientras que Packers avanzan

MINNEAPOLIS (AP) — Jordan Addison logró un acarreo de 65 yardas para el touchdown que definió el partido con 3:43 minutos restantes, por unos Vikings de Minnesota que forzaron seis pérdidas de balón y vencieron el jueves 23-10 a los Lions de Detroit, quienes quedaron sin posibilidad alguna de avanzar a los playoffs.

Harrison Smith, el veterano safety en su decimocuarta temporada, aportó una de las dos intercepciones y una de las cinco capturas a Jared Goff por parte de los Vikings (8-8), que ganaron su cuarto duelo consecutivo. A Goff se le atribuyeron tres balones perdidos, una vez en una captura y dos veces en entregas erróneas del centro suplente Kingsley Eguakun.

Con la tercera derrota consecutiva para los Lions (8-8), los Packers de Green Bay aseguraron al menos un pasaje de comodín y aún podrían alcanzar a los Bears de Chicago en la pugna por el título de la División Norte de la Conferencia Nacional, donde Detroit se coronó las dos campañas anteriores, un año después de que Minnesota lo logró.

Los Lions y los Vikings se combinaron para obtener 29 victorias la temporada pasada, lo cual hizo de este un enfrentamiento atractivo para la exhibición de tres duelos navideños de la NFL antes de que las lesiones y otros contratiempos demeritaran el encuentro.

El novato no reclutado Max Brosmer comenzó como mariscal de campo en lugar del lesionado J.J. McCarthy. Los Vikings carecieron de titulares en ambas posiciones de tackle, centro y ala cerrada.

En esas condiciones, Brosmer sufrió siete capturas mientras completaba sólo nueve de 16 envíos para 51 yardas contra una implacable presión de pase.

Los Vikings tenían solo 75 yardas netas antes de que Addison tomara el balón y se lanzara por la banda derecha sin ser tocado para la anotación más larga en su carrera. La culminó con un clavado en el pilón para asegurarse de que el balón entrara mientras era empujado fuera del terreno.

Brosmer protegió el balón como Goff suele hacerlo, ayudando a preparar la situación para que Will Reichard convirtiera tres goles de campo y asegurándose de que el notable esfuerzo de la defensa no se desperdiciara.

