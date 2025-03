Vikings se comprometen con McCarthy como quarterback tras considerar a Rodgers, dice fuente de AP

MINNEAPOLIS (AP) — Los Vikings de Minnesota han decidido avanzar con J.J. McCarthy como su quarterback titular esta temporada después de optar por no ofrecer un contrato a Aaron Rodgers, según informó una persona con conocimiento de la decisión el miércoles.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque los Vikings no estaban comentando públicamente sobre sus planes.

Rodgers, el cuatro veces Jugador Más Valioso de la NFL, fue liberado la semana pasada por los Jets de Nueva York. Con la salida del seleccionado al Pro Bowl Sam Darnold en la agencia libre hacia los Seahawks de Seattle tras su temporada destacada, los Vikings se prepararon para confiar su ofensiva a McCarthy, la 10ma. selección en el draft de 2024, cuyo año de novato lo pasó rehabilitándose de una cirugía para reparar un menisco roto en su rodilla derecha. Las consultas de intercambio de otros equipos por McCarthy fueron rechazadas, dijo la fuente.

Se informó ampliamente que Rodgers estaba interesado en unirse a su antiguo rival de división durante su paso con los Packers de Green Bay, y los directivos de los Vikings se tomaron su tiempo para considerar la audaz decisión de incorporar a un jugador de 41 años cuya habilidad, logros y personalidad tienen el potencial de alterar la dinámica del vestuario que, según todos los informes, contribuyó a que Minnesota terminara la temporada pasada con 14 victorias.

Los Vikings también han podido gastar mucho en la agencia libre este mes gracias a la flexibilidad que ofrece un quarterback con un contrato de novato, reforzando principalmente sus líneas defensiva y ofensiva. Sin embargo, aún necesitan otro veterano que ayude a apoyar a McCarthy y que pueda cubrirlo adecuadamente si se lesionara nuevamente, para el rol de puente que originalmente imaginaron para Darnold.

Los Vikings querían de vuelta al ex titular de los Giants de Nueva York, Daniel Jones, pero él firmó con los Colts de Indianápolis en busca de una mejor oportunidad para ganar el puesto titular. El principal suplente de Minnesota durante las tres temporadas anteriores, Nick Mullens, firmó con los Jaguars de Jacksonville. El único otro mariscal de campo actualmente en la plantilla es Brett Rypien, quien tiene cuatro titularidades en seis años en la liga.

Los quarterbacks más probados disponibles en el mercado son actualmente Joe Flacco y Ryan Tannehill, aunque los Vikings podrían negociar un intercambio por uno de ellos o encontrar a alguien más disponible más adelante en la temporada baja, una vez que los equipos ajusten sus plantillas tras el draft, o incluso durante el campamento de entrenamiento, cuando la salud y el rendimiento dictan más claramente las listas de profundidad en toda la liga.

También podrían reconsiderar la opción de Rodgers, especialmente si McCarthy experimentara un contratiempo en la primavera o el verano.

Los Steelers de Pittsburgh son el contendiente más obvio con un espacio en la posición de mariscal de campo después de que Russell Wilson se convirtiera en agente libre y Justin Fields se fuera a los Jets, pero si Rodgers no tiene prisa por decidir si jugará una 21ra. temporada en la NFL, podrían optar por la certeza en lugar de esperar y firmar a alguien más.

En cuanto a los Vikings, han expresado nada más que confianza en McCarthy y su salud desde que terminó la temporada pasada.

“Quiero que pueda salir y jugar libremente y dejar que su talento se imponga, así que todos estos pasos, todo lo que ha aprendido este último año le permitirá hacerlo”, dijo el gerente general Kwesi Adofo-Mensah el mes pasado en el scouting combine de la NFL. “Estamos emocionados por su composición. Ha sido todo lo que queremos que sea, y estamos entusiasmados por su futuro.”

Los Vikings añadieron algo de profundidad el miércoles al grupo de receptores a los que McCarthy lanzará, llegando a un acuerdo con el agente libre Rondale Moore. El seleccionado en la segunda ronda del draft de 2021 tuvo 135 recepciones para 1.201 yardas y corrió para 249 yardas en tres temporadas con los Cardinals de Arizona. Fue intercambiado a los Falcons de Atlanta el año pasado antes de sufrir una lesión en la rodilla que terminó su temporada en el campamento de entrenamiento.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.