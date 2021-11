Vilda: "Escocia se está 'españolizando' y nos va a plantear más dificultades"

El seleccionador español femenino de fútbol, Jorge Vilda, ha asegurado que Escocia, segundo de los dos rivales en los que se enfrentarán en los próximos días en la fase de clasificación para el Mundial 2023, se está "españolizando" de la mano de su técnico, el madrileño Pedro Martínez Losa, y por ello les pondrá en "más dificultades".

"Todavía no nos hemos enfrentado pero las conocemos bien, las hemos analizado. Conocemos bien a su seleccionador, Pedro Martínez Losa; se nota su mano, su trabajo. El matiz de juego español, con inicios en corto y buen trato de balón, lo hacen de manera eficaz. Sus equipos se han lanzado al ataque, han presionado alto y es lo que esperamos. A priori, somos los dos rivales que vamos a luchar por la clasificación", declaró en rueda de prensa sobre el combinado escocés.

En este sentido, cree que la presencia del preparador español hará que pasen "más dificultades". "Nos puede plantear más dificultades porque, si ya nos conocen bastante todas las selecciones, él más. Me consta que sigue el fútbol español, que conoce a las jugadoras españolas y sabrá presentarnos un partido incómodo", manifestó.

"Va a ser un partido bonito por abierto y porque Escocia se está 'españolizando', igual que Ucrania tiene esa intención de 'españolizar' su selección. Es curioso que en un grupo de cinco equipo haya tres seleccionadores españoles, es motivante", afirmó, hablando también de la llegada de Lluís Cortés al combinado ucraniano.

Sobre Islas Feroe, "un rival conocido", Vilda apeló a no pensar en la abultada victoria con la que abrieron la fase (0-10). "Sabemos lo que nos puede ofrecer este equipo, las dificultades que estamos acostumbrados que nos planteen: sistemas muy defensivos, se cierran cerca de su portería... Tenemos que circular rápido, tener variantes para hacer frente a este sistema tan defensivo. Tenemos más recursos y mecanismos", indicó.

El preparador español aseguró también que la barcelonista Mariona Caldentey, que tuvo que abandonar por lesión la anterior concentración y que ha estado un mes de baja, "tiene el alta médica y deportiva" y que no es un riesgo convocarla. "El fin de semana pasado ya estaba en el banquillo contra el Levante, preparada para jugar. Entendemos que es una jugadora convocable. Está apta para jugar. No tengo nada que descubrir sobre lo que puede aportar Mariona a la selección, porque suele venir y estar en el once titular. Espero lo mejor de ella el lunes 22", apuntó.

En otro orden de cosas, alabó a la centrocampista del Real Madrid Teresa Abelleira, que vuelve a una lista. "Tere es una jugadora de gran calidad, es difícil ver centrocampistas con ese entendimiento del juego. Cuando recibe el balón, mejora la jugada, se sabe colocar y perfilar... Cumple muchas de las características que nosotros buscamos en una centrocampista. Es joven y cada vez que viene se va mejor jugadora de la concentración. Queremos ayudarle a convertirse en la futbolista que puede llegar a ser", subrayó.

También valoró el caso de la jugadora de origen estadounidense Damaris Egurrola, exfutbolista del Athletic Club, y descartó que pueda ser convocada por España. "Damaris es una jugadora que hemos intentado convocar en dos ocasiones y con la que hemos intentado tener contacto telefónico. Lo que hemos recibido es que está en proceso para jugar con otra selección que no es la española. En este caso no estamos hablando de una jugadora que pueda ser convocable", expresó.

Por último, Vilda mostró su deseo que el próximo Balón de Oro femenino sea español y acabe en las manos de Alexia Putellas o Jenni Hermoso. "Nuestro deseo, por merecimiento, no hace falta que digamos para quién queremos que sea. La votación del Balón de Oro no depende de nosotros, pero en la del The Best de la FIFA sí que tenemos votos", concluyó.