Vilda: "El resultado podía haber sido más abultado"

El seleccionador nacional femenino de fútbol, Jorge Vilda, se declaró satisfecho por el debut de España con un triunfo (3-0) contra Jamaica en la Copa de Naciones, que se disputa en Australia, debido a la entrega de sus pupilas y en unas condiciones de calor y viento recién aterrizadas en el país austral.

"Objetivo cumplido. El primer objetivo que es ganar, hemos ganado, metido tres goles y portería a cero. Ha sido un partido complicado de jugar por el calor, casi 30 grados, el viento y habíamos aterrizado en Australia hace 48 horas", manifestó en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Jorge Vilda destacó que la victoria tiene "mucho mérito" y que las internacionales "lo han dado todo". "Han hecho un gran esfuerzo para circular el balón, defender. Hemos controlado el partido y, por ocasiones, el resultado podía haber sido más abultado. Ahora, a recuperarse y en 72 horas jugamos contra Australia", indicó.

Vilda subrayó el papel en su debut con la absoluta de Paula Tomás y Berta Pujadas. "Muy bien, parecía que habían jugado más partidos internacionales absolutos. Las dos han estado muy sólidas, han dado minutos. Es un gran día para ellas y también para la selección", celebró.

Por su parte, Maite Oroz expresó su alegría por ser la autora de uno de los tres goles españoles. "He tenido la suerte de que me ha caído el rechace del gran golpeo de Claudia que ha dado en el larguero y he tenido la intuición de que iba a ir ahí. He aparecido en el momento oportuno para marcar el gol y ayudar al equipo", relató.

Oroz señaló que las españolas eran conscientes de que les iba a costar abrir la defensa rival. "Pero hemos podido ponernos por delante en el marcador y así ha sido más fácil para hacer el fútbol que nos gusta. Ahora, a recuperarse y toca Australia, que es muy ilusiuonante. Va a ser muy disputado. Vamos a ir a ganar y a dar lo mejor de nosotras", afirmó.

