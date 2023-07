Vilda: "Esto se levanta con profesionalidad, con orgullo y con amor a este deporte y a nuestro país"

El seleccionador español de fútbol femenino, Jorge Vilda, afirmó este lunes que su ánimo y el de las jugadoras "se levanta con profesionalidad, con orgullo y con amor a este deporte y a nuestro país", tras la dura derrota (4-0) de España frente a Japón durante la tercera jornada del Grupo C en la Copa Mundial femenina, que se está disputando en Australia y Nueva Zelanda.

"Lo que tenemos que hacer es recuperarnos. El equipo estará más junto que nunca y mirar ya que dentro de cinco días tenemos unos octavos de final. Esto se levanta sabiendo dónde estamos, se levanta con profesionalidad, se levanta con orgullo, se levanta con amor a este deporte, se levanta con amor a nuestro país. Yo creo que son motivos más que suficientes para dejarnos la piel en el partido de octavos con Suiza", recalcó Vilda en conferencia de prensa.

"No son solo los errores defensivos, sino que tampoco hemos llegado con claridad, creo que el primer chut ha sido en el minuto 38. Y bueno, está claro que sí que era una prueba, era el rival más difícil del grupo y se ha dado así. También han tenido mucha efectividad; en las cuatro veces que han llegado, nos han marcado los goles. Por supuesto que al final yo soy el entrenador y me responsabilizo de esta derrota", indicó el técnico de la 'Roja'.

Vilda señaló que "el equipo ahora mismo va a estar más unido que nunca, que toda la frustración y rabia que tienen pues la convertirán pronto en ganas de competir". "Y eso es lo que necesitamos contra Suiza; para ganarlas, primero competir bien el partido y luego ver si podemos jugarlo", argumentó al respecto.

De igual modo, admitió su sorpresa "quizá" en "la presión que nos han hecho en nuestro campo". "Porque hasta entonces sí que presionaban en campo rival. Nosotras pensábamos que les íbamos a poder meter en su campo y que al final íbamos a tener que atacar un bloque bajo, como han hecho con 5-4-1, eso sí estaba preparado. Pero nos han cerrado muy bien los espacios, nosotras no hemos no hemos sabido entrar entre líneas, no hemos estado decididas para atacar", lamentó.

"Hemos empezado bien, ha habido un centro diagonal que casi remata Aitana [Bonmatí], que ha sido el único acercamiento de peligro en la primera parte. Luego, poco a poco con los goles, el equipo también ha ido estando más espeso y no encontrando portería contraria. Era algo esperado, al final esto lo tenemos que revertir y estoy convencido que lo vamos a hacer. No hemos visto a la mejor España, ni su mejor versión, y estoy seguro que contra Suiza el equipo reaccionará", repitió.

De cara a mejorar en el próximo partido del Mundial, Vilda dijo con sorna que "primero para ganar los partidos no te tienen que meter cuatro". A continuación, centró su discurso en "vigilancias defensivas, custodias, sincronización de las líneas y luego, fuera de eso, los duelos y ganar las segundas jugadas".

"Ellas se nos han anticipado en muchas ocasiones. A partir de ahí podríamos haber crecido, podríamos haber conectado. Creo que esa inseguridad, si hay una pérdida o en cualquier balón largo toca correr para atrás, también nos estaba haciendo llegar con las laterales para poder atacar en amplitud", valoró. "Ha sido un poco todo, no ha sido solamente la fase defensiva o la ofensiva", insistió.

"En la segunda parte sí que creo que al inicio hemos salido un poco mejor. Lo hemos intentado; pero luego cuando veíamos que no llegábamos, nos han metido el cuarto y ha sido un palo muy duro. No tengo duda de que mis futbolistas van a reaccionar, no tengo duda de que la actitud contra Suiza va a ser distinta. Ellas tienen muchísima rabia, van a estar con muchas ganas, son unos octavos de final de un Mundial. Y que nadie se desilusione porque la ilusión es máxima y mi confianza en este equipo es máxima también", apuntó Vilda.

Por otra parte, analizó sus intenciones durante la segunda mitad. "Con los cambios hemos buscado tener un poquito más de profundidad con Alba [Redondo], que se pudieran rematar esos centros que tampoco han llegado. Hemos puesto extremos bien abiertas a pierna natural, para que aparecieran esos centros, pero al final las japonesas llegaban antes. Nos cerraban, no éramos capaces... no de irnos en el uno contra uno, sino también en el dos contra uno. Llegaban antes, tenían ayudas defensivas y nos han cerrado muy bien los espacios. Está claro que la intención que teníamos con los cambios no ha llegado", opinó.

"No nos ha dado para pagar el partido. Hemos visto pues un muro muy grande con esos tres goles y no hemos podido. Ellas estaban muy motivadas, está claro que a nivel mental han entrado mejor al partido. Creo que es algo que nos tiene que servir, no sé si para aprender, pero sí por lo menos para reaccionar y saber cómo escuecen mucho estas derrotas. De hecho, es la mayor derrota que hemos tenido la selección mientras que yo estoy de selección", concluyó Vilda.

Europa Press