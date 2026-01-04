Villa vence 3-1 a Forest y sube al segundo lugar en la Liga Premier

Aston Villa dejó atrás su primera derrota en dos meses y venció el sábado 3-1 al Nottingham Forest para ascender al segundo puesto de la Liga Premier.

El capitán de Villa, John McGinn, anotó dos veces en el complemento, ampliando la ventaja inicial del delantero inglés Ollie Watkins, quien abrió el marcador con un gol de larga distancia en el tiempo de descuento de la primera mitad.

Morgan Gibbs-White había reducido la diferencia a 2-1 a los 61 minutos, solo para que McGinn restaurara la ventaja de dos goles de Villa después de un error del portero de Forest, John Victor, quien salió de su área en un intento de recoger un balón. McGinn superó fácilmente a Victor y envió el balón a la red.

Victor salió lesionado inmediatamente después del gol.

La racha de 11 victorias consecutivas de Villa, que incluía ocho triunfos en la liga, fue interrumpida por una derrota 4-1 ante el Arsenal el martes.

El equipo de Unai Emery se colocó por encima del Manchester City, que recibe al Chelsea el domingo, y a tres puntos del líder Arsenal, que visita más tarde al Bournemouth.

También el sábado, Brighton recibe al Burnley y West Ham visita al Wolverhampton, que ocupa el último lugar y no ha ganado ninguno de sus 19 partidos en lo que va de la temporada.

