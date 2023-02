Villano Antillano: “Me baso en el activismo de existir”

Ciudad de méxico (ap) — la cantante urbana puertorriqueña villano antillano está lista para llevar su álbum debut “la sustancia x” al escenario del festival ceremonia en méxico porque quiere sentir una conexión especial que sólo se da frente al público.

“Voy con todo, a llevar la mariconería caribeña por todo lo alto y muy emocionada de conectar con la fanaticada”, dijo la artista trans en una entrevista reciente por videollamada desde San Juan, Puerto Rico. “Yo sé que México tiene una comunidad queer inmensa... El amor siempre se siente en México”.

Villano Antillano, o Villana como le gusta que le digan, comparte cartel con grandes artistas como Rosalía, Tockischa, Julieta Venegas, M.I.A. y Honey Dijon en el festival que se celebrará el 1 y 2 de abril en la capital mexicana.

Con el lanzamiento de su álbum debut “La Sustancia X” Villana recibió su primera nominación al Premio lo Nuestro en la categoría de artista revelación femenina. Previamente, había lanzado los EPs “Tiranía”, “Ketaprincesa” y “Hembrismo” con ARIA VEGA y Cami Da Baby. Comenzó a producir música desde que era adolescente.

El título de “La sustancia X” se inspira en esa sustancia que convirtió a Bombón, Burbuja y Bellota en “Las chicas superpoderosas” (“The Powerpuff Girls”).

“Una alegoría para explicar como que en mi mente las chicas superpoderosas son trans, eran esas nenas que iban a nacer perfectas, pero se añadió algo que no iba, entonces no son chicas normales, pero son chicas superpoderosas”, dijo Villana, cuya favorita es Bellota (Buttercup).

En el disco hay otra referencia a otro personaje animado muy famoso. En el tema “¡Hello Kitty!” Villana habla de salir de fiesta desenfrenada con cocaína y ketamina.

“El álbum enteramente habla muchísimo del abuso de sustancias y no necesariamente lo celebra o lo condena, simplemente lo nota como algo intrínseco a la experiencia queer en el Caribe”, dijo Villana, a quien también le encanta la gatita blanca japonesa. “Mucho de lo que vivimos en este país, por el mero hecho de ser una colonia y lo que eso conlleva, nos hace escaparnos, beber y refugiarnos en cosas así. Tiene todo el sentido del mundo que la gente queer lo lleve un poco más allá”.

Una de sus invitadas al álbum es iLe en el poderoso tema “Mujer”, una canción de reafirmación y protección para las mujeres que sufren violencia.

“iLe que es una artista que yo respeto tanto y que para mí representa excelencia... su música me hace sentir orgullosa de ser una mujer puertorriqueña”, dijo Villana. “Escribí el coro de esa canción, que en realidad yo pienso que es más como un mantra más que un coro. Lo escribí en un viaje de hongos en la playa y creo que tuve una realización (revelación) bien fuerte”.

En “Puesta” tiene como invitada a la artista cubana La Dame Blanche.

“Es una de las artistas más completas del Caribe en mi opinión, es una artista con un calibre increíble, con un corazón gigante, es un ser de luz”, dijo. “El toque que le dio ella con su voz me parece espectacular, todo lo que trajo, esa esencia tan fuerte y del Caribe que solamente podemos dar nosotras”.

El desarrollo de “La sustancia X” lo hizo a la par de su transición. En Latinoamérica, donde los altos niveles de violencia contra las mujeres trans hacen que su promedio de vida sea de 35 años en países como México y Brasil, Villana -quien está próxima a cumplir 28 años-, tiene como deseo llegar a ser una mujer vieja.

“Creo que esta parte de activista viene porque no me queda de otra, no necesariamente es porque yo quisiera llamarme activista”, dijo. “Yo personalmente existo y me baso mucho en el activismo de existir, dado lo revolucionario que es ser una persona trans en el mundo”.

Villana relató que muchas veces se le acercan padres de familia para preguntarle sobre su experiencia. “Probablemente tienen hijes trans o chamaques queer y pueden ver que el mundo se está moviendo en una dirección en el que sí hay un lugar para ese niñe y esos pequeñes”, dijo. .

En “Hedonismo”, una canción que imaginó para escuchar en pasarelas y en la que hace una sátira del mundo elitista de la cultura pop, Villana canta que “todos los caminos llevan al lesbianismo”.

“Yo creo fielmente en eso. Tengo mis etapas, soy muy fluida en mi sexualidad, pienso que todo va, pero al final del día mis conexiones más íntimas y profundas y de verdad que me han sacudido a lo más profundo de mí han sido con mujeres”, dijo.

En cambio, en “Yo tengo un novio”, en la que hace un homenaje a “Toma que toma” de Furia Gitana, relata relación con un hombre tóxico, posesivo.

“Es muy reivindicativa, es muy como yo, como mujer trans, como mujer súper, híper sexualizada en las calles de Puerto Rico y en el Caribe y cómo con esa sexualización viene una violencia como que de que todo el mundo te busca por las noches... pero a la luz del día y ante la gente y sus familias esos mismos hombres te tiran la pedrada y te matan si pueden”, dijo.

Villana, cuyo primer álbum regalado fue “Dónde están los ladrones” de Shakira -“lo escuchaba en bucle todo el tiempo”, dijo- también se ha destacado por sus colaboraciones, como su sesión con el DJ y productor argentino Bizarrap “BZRP Music Sessions #51” que suma 185 millones de vistas en YouTube.

“Fui a Argentina para grabarlo y lo grabé en el estudio donde todo comenzó, en la casa de su papá, y fue una experiencia muy bonita”, recordó. “Lo fuimos trabajando más o menos ahí, fue algo bien colaborativo, nos sentamos y hablamos de nuestras influencias musicales. Yo le comenté que el house era algo bien importante en mi vida, entonces nos tiramos como en esa dirección”.

Con la artista urbana española Ptazeta canta “Mujerón”. “Ella también es una lesbiana y es una persona que a mí me inspira muchísimo... El hecho de que yo pueda aliarme junto a estas personas que también están avanzando dentro del movimiento que nosotras estamos llevando, nosotras miembros de la comunidad queer, para mí es súper importante”.

