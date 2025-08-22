Villanova dice que reporte de un tirador en el campus fue una "cruel broma"

VILLANOVA, Pensilvania, EE. UU. (AP) — Reportes falsos de tiradores activos en la Universidad de Villanova y en la Universidad de Tennessee, campus Chattanooga, desataron el jueves el pánico entre los estudiantes y obligaron a cierres temporales en las dos instituciones a pocos días de iniciar sus semestres.

En Pensilvania, una persona llamó al número de emergencias 911 a eso de las 4:30 de la tarde para informar de un tirador en un edificio de la facultad de derecho de Villanova y al menos una persona herida. Los estudiantes recibieron mensajes de texto del sistema de alertas de la escuela que informaban de un “Tirador activo en el campus de VU. Trasládese a un lugar seguro. Cierre/Bloquee puertas”.

El presidente de la escuela señaló más tarde que todo se trató de una broma.

“Hoy, mientras celebramos la Misa de Orientación para dar la bienvenida a nuestros nuevos Villanovanos y a sus familias a nuestra comunidad, el pánico y el terror se desataron”, escribió el reverendo Peter M. Donohue en un comunicado. “Afortunadamente, nadie resultó herido y ahora sabemos que fue una cruel broma”.

Unas cuatro horas antes, la Universidad de Tennessee en Chattanooga cerró su campus, diciendo a los estudiantes: “Posible tirador activo en el Centro Universitario o Biblioteca. Corre. Escóndete. Lucha. Más información próximamente”.

Después de que varias agencias de seguridad, incluido el FBI, respondieron junto con los equipos locales de bomberos y emergencia, se levantó el cierre de la escuela menos de una hora después. Los funcionarios de la institución aseguraron que no había evidencia de ninguna amenaza.

En Villanova, donde se llevaban a cabo cursos de orientación para nuevos estudiantes y las clases comienzan la próxima semana, el informe inicial obligó a la policía a recorrer el campus en busca del tirador, e incluso algunos funcionarios de la policía dejaron entrever que creían que había una persona armada.

“Sé que hoy fue la pesadilla de todo padre y el peor miedo de todos los estudiantes”, dijo el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, en la red social X.

Shapiro dijo que ordenó a la policía estatal usar todas las herramientas disponibles “para encontrar a la persona o personas que hicieron esta falsa amenaza y hacerlas responsables”.

Courtenay Harris Bond caminaba cerca de la facultad de derecho junto a su esposo y su hijo, un estudiante de primer año, cuando se difundió la noticia del supuesto tiroteo.

“Una forma realmente difícil de comenzar el primer año en la universidad”, dijo poco después de recibir la autorización para salir de la librería en la que la familia se resguardó.

La Universidad de Villanova es una universidad católica privada ubicada en los suburbios de Filadelfia. La escuela agustiniana recibió atención adicional este año como alma mater del nuevo papa León XIV.

Casey informó desde Boston, y Ramer desde Concord, Nueva Hampshire.

Los periodistas de Associated Press Mark Scolforo en Harrisburg, Pensilvania; Mingson Lau y Tassanee Vejpongsa en Villanova; Patrick Whittle en Portland, Maine; Jonathan Mattise en Nashville, Tennessee; y Hallie Golden en Seattle contribuyeron con este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.