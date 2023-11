Cara y cruz para los dos representantes del fútbol español en la Europa League: el Villarreal se aseguró el pase a los cruces, al tiempo que el Betis se complicó su futuro tras perder en Praga, este jueves en la quinta jornada de la primera fase del torneo.

El Villarreal mostró en el partido contra el Panathinaikos la irregularidad que ha exhibido en este inicio de temporada.

Capaz de lo mejor y de lo peor, se colocó con 3-0 tras los goles de Álex Baena (29), Santi Comesaña (34) y José Luis Morales (47), pero acabó sufriendo tras los tantos griegos del argentino Sebastián Palacios (66) y Fotis Iannidis (81).

Con esta victoria, el Villarreal asegura una de las dos plazas que dan acceso a jugar los cruces de la Europa League (9 puntos y un partido pendiente) y disputará el primer puesto del grupo en Rennes, que suma 12 unidades al ganar 3-0 al Maccabi Haifa.

El Betis, por su parte, perdió 1-0 en Praga contra el Sparta, en una noche que se arregló después con el empate 1-1 del Glasgow Rangers contra el Aris Limassol, un resultado que permite a los españoles seguir primeros de su grupo, aunque se jugarán el pase en la última fecha en casa ante el equipo escocés.

- Liverpool y Leverkusen cumplen -

En el resto de los partidos del segundo turno, Liverpool y Bayer Leverkusen cumplieron al vencer al LASK austriaco (4-0) y al Häcken sueco (2-0), respectivamente.

En duelo de históricos, el Marsella se impuso in extremis al Ajax por 4-3, un resultado que clasifica a los franceses (junto al Brighton inglés) y deja fuera de Europa a los neerlandeses.

El Friburgo alemán goleó 5-0 a Olympiacos con 'hat-trick' de Michael Gregoritsch en la primera parte y se jugará el primer puesto de la llave A contra el West Ham, también clasificado, que ganó 1-0 con un gol del brasileño Lucas Paquetá en su visita al Backa Topola serbio.

En el grupo G, la Roma no pasó del empate en su visita al Servette suizo, gracias a un tanto del belga Romelu Lukaku, y no depende de sí misma para lograr la primera plaza, la única que asegura el acceso a los octavos sin pasar por un play off previo.

- Disturbios en Birmingham -

En la otra competición europea, la Conference League, lo más destacado no ocurrió en el césped, sino en las afueras del estadio del Aston Villa, donde los seguidores del Legia Varsovia, con fama de violentos, se enfrentaron a las policía, con el resultado de tres agentes heridos.

El millar de aficionados polacos presentes en Birmihgham se quedaron al final sin entrar al estadio al no poder garantizar la policía la seguridad.

El Aston Villa, que acabó ganando por 2-1, denunció la falta de "cooperación" del club polaco al no haber facilitado información alguna sobre los aficionados que se desplazaron a Inglaterra.

