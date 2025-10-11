Villarreal brilla y guía a Colombia a semifinales del Mundial Sub-20 con triplete ante España

Colombia apostó por su estrella del Sudamericano Sub-20 y el delantero no defraudó. Neyser Villarreal apareció en los momentos clave y, con una tripleta, condujo a los cafeteros a vencer 3-2 a España este sábado en Talca, por los cuartos del Mundial Sub-20, asegurando el ansiado pase a semifinales.

Villarreal, de 20 años, jugador del bogotano Millonarios y seguido por varios clubes europeos, logró los goles a los minutos 38, 64 y 89.

Rayane Belaid (56') y Jan Virgili (59') marcaron los goles de La Roja, aprovechando un breve lapsus defensivo de Colombia que se prolongó apenas tres minutos, pero suficiente para que España diera vuelta al marcador.

Los europeos se habían puesto arriba en el marcador y parecía dominar el partido, pero Villarreal, que en breve se unirá al Cruzeiro de Belo Horizonte, le devolvió a Colombia la esperanza con dos goles haciendo gala de su velocidad y buen tino para definir.

La mala noticia para Colombia es que se quedará sin Villarreal para las semifinales tras ver una nueva tarjeta amarilla ante España, lo que completa su acumulación y le impedirá estar en el próximo partido del Mundial Sub-20.

Los cafeteros buscarán el boleto a la final el miércoles en Santiago frente al ganador del cruce de cuartos entre Argentina y México, previsto para este sábado a las 23:00 GMT en la capital chilena.

