Villarreal consuma su eliminación en Champions con derrota contra Ajax

El Villarreal consumó su eliminación en la Liga de Campeones con una derrota 2-1 en casa ante el Ajax de Ámsterdam, este martes en la séptima y penúltima jornada del máximo torneo europeo.

El Estadio de la Cerámica se despidió así de esta Champions sin una alegría, en una campaña europea catastrófica para el Submarino Amarillo, que es penúltimo del grupo único de 36 equipos, con solo un punto de 21 posibles.

El histórico Ajax, también contra las cuerdas, pudo llegar al menos a la octava y última jornada, la próxima semana ante Olympiacos, con opciones de alcanzar el play-off de repesca, aunque necesitará para ello ganar a los griegos y esperar otros resultados para tratar de quedar entre los 24 primeros (ahora es 31º, con 6 puntos).

En el choque de este martes, el nigeriano Tani Oluwaseyi (49') adelantó al Villarreal, que vio luego cómo los neerlandeses remontaban con tantos del israelí Oscar Gloukh (61') y del noruego Oliver Edvardsen (90').

El Villarreal dirá adiós a esta Champions la próxima jornada ante el Bayer Leverkusen, aunque antes tiene un partido más importante para sus intereses, este sábado ante el Real Madrid en la Liga española.