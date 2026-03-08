Villarreal derrota al Elche para mantener pelea por el podio con el Atlético

El Villarreal venció 2-1 al Elche el domingo para mantenerse igualado a puntos con el Atlético de Madrid en la lucha por el tercer puesto de LaLiga.

Después de que el Atlético derrotara 3-2 el sábado a la Real Sociedad, el equipo entrenado por Marcelino García Toral necesitaba sumar los tres puntos para seguir igualado a los colchoneros en la tabla (ambos con 54 puntos, a 13 del líder Barcelona).

Los goles en la primera parte de Tajon Buchanan (31') y Santiago Mouriño (41') fueron el premio a un dominio claro del Submarino Amarillo, aunque le tocó sufrir en el tramo final después de que el Elche recortara por medio de André Silva (82').

"Nos relajamos un poco, hasta el minuto 70 estuvimos dominando el partido, luego sufrimos hasta el final y eso no puede pasar", lamentó Mouriño tras el partido.

El Villarreal dispuso de numerosas ocasiones en la primera mitad, pero el portero del Elche, el chileno Matías Dituro, realizó varias buenas intervenciones para impedir los tantos de Nicolas Pépé y Georges Mikautadze.

El Elche comenzó la temporada de forma magnífica, pero aún no ha ganado en 2026 ni fuera de casa en todo el curso y ha caído hasta la 17ª posición, a un punto de la zona de descenso.