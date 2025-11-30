Villarreal gana en San Sebastián y relega al Real Madrid al tercer puesto

El Villarreal se impuso por 3-2 a la Real Sociedad en su visita a San Sebastián y suma tres puntos que colocan al equipo levantino en la segunda posición provisional de LaLiga, a dos del líder Barcelona, superando al Real Madrid.

También a dos puntos del Barça, el equipo blanco tiene, no obstante, la posibilidad este domingo de recuperar el liderato, pero debe vencer de visita al Girona (20:00 GMT).

El Villarreal sumó su quinta victoria consecutiva en el campeonato español, aunque necesitó para ello un gol en el descuento de Antonio Moleiro (90+5').

El equipo castellonense se había adelantado en el marcador con los tantos de Ayoze Pérez (31') y del propio Moleiro (57').

La Real Sociedad, tan irregular como en lo que va de temporada, empató con los tantos de Carlos Soler (60') y Ander Barrenetxea (87'), pero no logró conservar al menos un punto, encajando la sexta derrota en 14 jornadas disputadas.

El Barcelona se aupó al liderato del campeonato español tras imponerse el sábado en el Camp Nou al Alavés por 3-1, mientras que el Atlético de Madrid se confirmó en la cuarta plaza, a tres puntos de los catalanes, tras vencer 2-0 al Oviedo.

Azulgranas y rojiblancos se enfrentarán el martes en Barcelona en partido adelantado de la 19ª jornada de LaLiga, que coincidirá con la disputa de la Supercopa de España en Arabia Saudita a comienzos de enero.

Por el mismo motivo, el Real Madrid recibirá el miércoles al Athletic Club en el estadio Santiago Bernabéu.

Entre el cuarto y el quinto clasificado de LaLiga se ha abierto ya un hueco de 10 puntos, a la espera de lo que hagan este domingo Betis en el derbi Sevillano y el Espanyol en Vigo ante el Celta.

mcd/an