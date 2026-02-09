Villarreal golea 4-1 a un Espanyol al que se le hace larga LaLiga

El Espanyol, que había ganado sus cinco últimos partidos de LaLiga de 2025, sufrió este lunes su cuarta derrota seguida, de visita ante un Villarreal que deja atrás un bache para consolidarse en puestos de acceso a Champions.

El Submarino Amarillo goleó 4-1 al conjunto periquito en el estadio de La Cerámica en el partido que cerró la 23ª fecha, y es cuarto en la tabla con 45 puntos —igualado con el Atlético de Madrid (3º)— y un partido menos.

De esta manera, tiene una renta de seis puntos sobre el Real Betis, quinto en las posiciones y primer equipo fuera de la zona de Liga de Campeones de Europa.

El gol postrero del defensa uruguayo Leandro Cabrera para el equipo barcelonés apenas sirvió para maquillar el repaso de los hombres de Marcelino en la primera hora de partido, con los goles de Mikautadze (35'), Salinas (41'), Pepé (50') y Moleiro (55').

El Villarreal, que se despidió de la Champions como penúltimo de la liga de 36 equipos sin una sola victoria en ocho partidos, parece en el buen camino para regresar a la máxima competición europea.

El Espanyol, por su lado, se mantiene en sexta posición pero su mala racha de 2026 le hace estar más preocupado por sumar los 42 puntos que suelen asegurar la permanencia.

El equipo blanquiazul acumula cinco derrotas y un empate en los seis partidos que ha jugado en 2026.