Villarreal impone su autoridad ante el Rayo de Batalla y ya es segundo en LaLiga
El Villarreal arrolló este sábado al Rayo Vallecano del arquero argentino Augusto Batalla, 4-0 en el estadio de La Cerámica, en la décima fecha de LaLiga y se colocó segundo.
Gerard Moreno (22) abrió el marcador en la primera mitad, antes de que el 'Submarino Amarillo' anotara tres goles en menos de 10 minutos en el segundo acto.
Alberto Moleiro (56) subió el segundo al electrónico y, luego, se sumaron Santiago Comesaña (58) y Ayoze Pérez (65).
Con este triunfo, el Villarreal suma 23 puntos y sigue la estela del líder Real Madrid (27 unidades), que se medirá también este sábado con el Valencia (18ª) en el Santiago Bernabéu.
Pero el equipo castellonense dirigido por Marcelino podría perder su posición si el FC Barcelona (22 puntos) vence el domingo al Elche en Montjuic.
