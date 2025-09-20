Villarreal remonta ante Osasuna, Alexis Sánchez sostiene al Sevilla

El Villarreal, que cayó el martes ante el Tottenham en Champions, se impuso a Osasuna por 2-1 este sábado en La Cerámica en la 5ª jornada de LaLiga, mientras que el Sevilla hizo lo propio ante el Alavés, también por 1-2, gracias a un gol del chileno Alexis Sánchez.

El croata Ante Budimir adelantó a Osasuna de penal (51) después de que Thomas Partey arrollara a Juan Cruz antes del término de la primera mitad.

Pero los pupilos de Marcelino García se aprovecharon de que sus rivales jugaron con uno menos desde la expulsión del francés Valentin Rosier en el 40 por doble amarilla.

Primero, el georgiano Georges Mikautadze (69) igualó el electrónico y, después, el senegalés Pape Alassane Gueye (85) logró el gol del triunfo.

El Submarino Amarillo escaló a la tercera posición con 10 puntos, cuatro más que el equipo navarro, que queda en undécimo lugar.

En Mendizorroza, Alexis Sánchez (67) marcó el tanto de la victoria, el primero desde que el Niño Maravilla llegó al equipo andaluz.

Su compañero Rubén Vargas (10) abrió el marcador a favor de los sevillistas, pero Carlos Vicente (17) puso las tablas rápidamente.

El Sevilla se coloca octavo con siete unidades, las mismas que el Alavés.

Antes, el líder Real Madrid había derrotado al Espanyol por 2-0 en el Santiago Bernabéu.

