Villarreal se lleva el duelo de equipos Champions ante el Athletic

A cuatro días de sendos compromisos importantes en Champions, el Villarreal derrotó a un Athletic Club en caída libre (1-0), este sábado en el estadio de la Cerámica, en la séptima jornada de LaLiga española.

Dos equipos con similares aspiraciones, inmersos en la máxima competición europea -que comenzaron con derrota- y con dos entrenadores que han dirigido en ambos banquillos (Marcelino García Toral y Ernesto Valverde), parecían dar por bueno el reparto de puntos antes de sus compromisos en la máxima competición europea.

Hasta que en el minuto 77 Alberto Moleiro cazó un rechace en el área para batir por abajo al arquero internacional con España Unai Simón y dar a su equipo tres puntos que lo sitúan en tercera posición, igualado a puntos con el Barcelona (2º) y a dos del líder Real Madrid.

Valverde cumplió ante el conjunto 'groguet' su cuarto y último partido sin poder sentarse en el banquillo rojiblanco luego de su expulsión en la tercera fecha ante el Real Betis. Desde la victoria en Sevilla ante el conjunto bético, el Athletic ha perdido tres partidos y empatado uno en Liga (más la derrota ante los 'Gunners'). Una mala racha que también coincide con la baja por lesión de su estrella Nico Williams.

Ahora, ambos equipos deberán reunir todas sus energías para salir airosos de sus respectivos compromisos de Champions el miércoles. El Villarreal, que perdió en su estreno con el Tottenham, recibirá a la Juventus, mientras que el Athletic, derrotado en San Mamés por el Arsenal, visitará al Borussia Dortmund alemán. Ambos con escaso margen de error.

Horas antes, el líder Real Madrid (18 puntos) sufrió su primera derrota de la temporada al caer en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid (5-2).

Además, el Real Mallorca (19º) abandonó el puesto de colista tras vencer 1-0 al Alavés (10º), y Getafe (7º) y Levante (17º) empataron a uno.

iga/dr