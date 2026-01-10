Villarreal se propulsa en la pelea por LaLiga a costa del Alavés

El Villarreal se impuso este sábado por 3-1 al Alavés en La Cerámica y sigue en la pelea por LaLiga, mientras que el argentino Giovani Lo Celso rescató un punto para el Betis al lograr el tanto del empate a uno ante el colista Oviedo en el Carlos Tartiere en la 19ª jornada.

Alberto Moleiro (49') inauguró el marcador a favor del Submarino Amarillo. Gerard Moreno (55') y el georgiano Georges Mikautadze (75') ampliaron la diferencia, un resultado que maquilló Toni Martínez (85').

Con este triunfo, el equipo castellonense consolida la tercera posición y se coloca a 8 puntos del líder FC Barcelona, que jugará el domingo la final de la Supercopa ante el Real Madrid Yedá, Arabia Saudita.

Además, el Villarreal cuenta con un partido menos con lo que podría reducir la distancia con el Barça y el Real Madrid, segundo con 45 unidades. Por su parte, el Alavés sigue en la parte baja, en el decimoquinto lugar con 19 puntos.

El técnico Marcelino García Toral elogió en rueda de prensa a sus futbolistas por el resultado y la primera vuelta: "Tiene mucho mérito los puntos que hemos sumado en lo que llevamos de temporada. Pero no sólo los puntos, también el balance de goles (37 a favor y 17 en contra)".

El entrenador asturiano espera acabar la primera vuelta con 44 puntos. "No pudimos jugar el partido contra el Levante. Cuando se confirme la fecha, lo afrontaremos con la ilusión de intentar ganarlo y lograr tres puntos más que pongan el broche de oro a esta primera vuelta extraordinaria".

Antes, el delantero Ilyas Chaira (64') adelantó al Oviedo, pero Lo Celso (83') puso el gol de la igualada en la recta final, dejando mudos a los hinchas asturianos, que esperan una reacción de su equipo para salvar la máxima categoría.

Con este empate, el conjunto bético entrenado por el chileno Manuel Pellegrini se mantiene sexto con 29 puntos, a cuatro del Espanyol, que jugará el domingo su encuentro contra el Levante, penúltimo, en el Ciutat de Valencia.

Por su parte, el Oviedo continúa su mala racha y suma sólo 13 unidades, las mismas que el Levante.

- Valencia sigue en crisis -

Más tarde, el Valencia empató a uno ante el Elche sobre la bocina en Mestalla gracias al tanto de Pepelu de penal (87'). Antes, el inglés Grady Diangana (75') había adelantado a los ilicitanos, lo que provocó el enfado de la afición che.

La igualada sirve de poco a los valencianistas que continúan penúltimos con 17 puntos, a uno de la salvación que marca el Mallorca, mientras que el recién ascendido Elche se sitúa en el noveno puesto, con 23 puntos.

Por su parte, el Girona dio un paso importante en la pelea por la permanencia al vencer 1-0 a un rival directo como Osasuna en Montilivi.

De esta manera, el equipo de Michel asciende a la duodécima posición y acumula 21 puntos, dos más que la escuadra navarra, que se queda en el decimocuarto lugar en la tabla.