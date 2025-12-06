Villarreal sigue en la lucha por LaLiga tras ganar 2-0 al Getafe

El Villarreal sigue su paso firme en los puestos de cabeza de LaLiga tras imponerse este sábado por 2-0 al Getafe en La Cerámica, en partido de la 15ª jornada.

Tajon Buchanan (45+5') adelantó a los castellonenses poco antes del descanso y los madrileños se quedaron con un menos por la expulsión de Luis Milla (47') justo después del inicio de la segunda mitad tras un enfrentamiento con el centrocampista canadiense.

El georgiano Georges Mikautadze (64') anotó el segundo gol, lo que certificó la victoria del Villarreal, que suma 35 puntos, dos menos que el líder, el Barcelona, y a uno del segundo, el Real Madrid.

El Barça visita este sábado al Real Betis en La Cartuja, mientras que el Real Madrid de Xabi Alonso recibe al Celta de Vigo el domingo.

El Villarreal de Marcelino García, que jugará el miércoles contra el Copenhague en Champions, encadenó con este triunfo una racha de seis partidos ganados consecutivos en LaLiga. No pierde desde principios de octubre.

"Buena victoria, un partido complicado. Sabíamos que este equipo tiene una particularidad en este campeonato y hemos jugado muy bien", afirmó el defensa del Villarreal, Renato Veiga, a Movistar+.

rsc/mcd