Villarreal, virtualmente eliminado de Champions al perder 3-2 ante Copenhague

Pese a intentarlo hasta el último suspiro del choque, el Villarreal quedó virtualmente eliminado de la Champions League al perder 3-2 ante el Copenhague este miércoles en el estadio de la Cerámica.

El conjunto danés se adelantó rápidamente mediante el tanto de Mohammed Elyounoussi (2'), que fue contrarrestado por Santiago Comesaña (47') al inicio de la segunda mitad.

Pero, sin que apenas pudiera celebrar la igualada la grada, el cuadro rival respondió inmediatamente con el gol de Elias Achouri (48') para ponerse al frente del marcador de nuevo.

El equipo amarillo no se amilanó e insistió hasta que Tani Oluwaseyi (56') marcó el segundo para poner las tablas en el marcador.

En cambio, cuando los locales más atacaban y gozaban de más oportunidades de cara a la portería contraria, Andreas Cornelius (90') enmudeció a los aficionados al subir el tanto del triunfo.

Gracias a esa diana, los daneses alcanzan la 23ª posición con 7 puntos y optan a pelear por los puestos que clasifican a un repechaje previo a octavos de final (9º-24º).

El Villarreal, 35º de los 36 equipos del grupo único, solo ha sumado un punto en sus primeros seis partidos. Dado que el 24º equipo provisional, la Juventus, suma ya 6 puntos a falta de tres partidos por disputar, el equipo español queda virtualmente eliminado, a la espera de que los demás resultados confirmen esa situación.

