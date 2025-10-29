LA NACION

Villarreal y Rayo avanzan con goleadas a segunda ronda de la Copa del Rey

El Villarreal y el Rayo Vallecano avanzaron este miércoles cómodamente a segunda ronda de la Copa del Rey en el segundo día de la primera eliminatoria del torneo, sin sobresaltos entre...

El Villarreal y el Rayo Vallecano avanzaron este miércoles cómodamente a segunda ronda de la Copa del Rey en el segundo día de la primera eliminatoria del torneo, sin sobresaltos entre los equipos de la Primera División.

El conjunto castellonense se impuso 0-6 al Ciudad de Lucena, equipo de la provincia de Córdoba que compite en la quinta categoría, mientras que el cuadro madrileño venció 1-6 al Yuncos, que juega en la división regional de Castilla-La Mancha (6ª categoría).

En otros encuentros del miércoles, el Mallorca ganó 2 a 0 al Atlètic Sant Just, una modesta escuadra catalana, y el Elche a Los Garres, que disputa la categoría regional murciana, por 4-0. El Osasuna también goleó 5-0 al Sant Jordi, que está en la sexta categoría del fútbol español.

El Real Madrid, FC Barcelona, Atlético y Athletic Club, equipos que jugarán en enero la Supercopa de España, están exentos en esta ronda, y tampoco estarán en la segunda eliminatoria del torneo del KO. Los cuatro equipos harán su entrada en los dieciseisavos de final, previstos para los días 16, 17 y 18 de diciembre.

-- Resultados de la 1ª ronda de la Copa del Rey con presencia de equipos de la primera división:

- Martes:

(+) Ourense CF - Oviedo (1ª) 4 - 2 tras prórroga

Negreira - (+) Real Sociedad (1ª) 0 - 3

Constancia - (+) Girona (1ª) 2 - 3 tras prórroga

Maracena (6ª) - (+) Valencia (1ª) 0 - 5

Toledo (5ª) - (+) Sevilla (1ª) 1 - 4

Inter de Valdemoro (6ª) - (+) Getafe (1ª) 0 - 11

- Miércoles:

Sant Jordi (6ª) - (+) Osasuna 0 - 5

Atletic San Just (6ª) - (+) Mallorca (1ª) 0 - 2

Los Garres (6ª) - (+) Elche (1ª) 0 - 4

Lucena (5ª) - (+) Villarreal (1ª) 0 - 6

Yuncos (6ª) - (+) Rayo Vallecano (1ª) 1 - 6

- Jueves:

Puerto de Vega (6ª) - Celta de Vigo (1ª)

Getxo (6ª) - Alavés (1ª)

Atletic Lleida (4ª) - Espanyol (1ª)

Orihuela (4ª) - Levante (1ª)

Atlético Palma del Río (6ª) - Betis (1ª)

NOTA: los equipos precedidos del signo (+) están clasificados para la segunda ronda.

