Villegas, DT de Bolivia: contentos con la repesca, pero con los pies sobre la tierra

El director técnico de Bolivia, Oscar Villegas, calificó de "histórico" el boleto que su país sacó este martes para la repesca para el Mundial de Norteamérica 2026, aunque señaló que hay que mantener los pies en tierra.

"Para nosotros es importante, es un halago, así que estamos muy contentos, con los pies sobre la tierra, sabiendo que tenemos que seguir luchando y tenemos que seguir creciendo", afirmó el timonel al término de la victoria ante Brasil por 1-0 en la última fecha de las eliminatorias sudamericanas.

Bolivia terminó en la séptima posición con 20 puntos y se benefició de la goleada de Colombia por 6-3 sobre Venezuela, que terminó octava, y eliminada, con 18 unidades.

Villegas alabó a sus jugadores, a quienes comenzó a dirigir a mediados del año pasado, en reemplazo del brasileño Carlos Zago, separado del cargo por pobres resultados.

El nuevo timonel tomó la decisión de migrar del estadio Hernando Siles de La Paz, a 3650 metros sobre el nivel del mar, al de El Alto, a 4150 metros de altitud.

"Tenemos que seguir luchando y tenemos que seguir creciendo. Es un grupo excepcional, son jugadores, decía yo, muy inteligentes, que a la primera captan y que además son excelentes personas, eso es básico", destacó.

Adelantó que en octubre su país disputará un amistoso ante Rusia y probablemente otro contra Jordania de cara a la repesca.

La FIFA determinó que el repechaje se jugará en marzo de 2026 y contará con seis selecciones, que pelearán por dos cupos. Serán dos representantes de Concacaf, uno de África, uno de Asia, Bolivia por Sudamérica y Nueva Caledonia por Oceanía.

Miguel Terceros, el autor del gol de la victoria ante el pentacampeón mundial este martes, dijo estar "muy feliz de poder haber terminado como uno de los goleadores" de las eliminatorias.

Acabó con siete goles, igual que el colombiano Luis Díaz, ambos como escolta de Lionel Messi, que anotó ocho.

jac/ma