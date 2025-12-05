Villeroy del BCE dice que riesgos de inflación justifican mantener abiertas opciones sobre tasas

PARÍS, 5 dic (Reuters) -

El Banco Central Europeo debe mantener abiertas sus opciones de política monetaria en las próximas reuniones de fijación de tasas, ya que los riesgos de inflación a la baja son tan importantes como los de inflación al alza, dijo el viernes François Villeroy de Galhau, funcionario de la entidad.

Aunque la inflación en los 20 países que comparten el euro se aceleró ligeramente hasta el 2,2% el mes pasado, durante la mayor parte del año se ha mantenido cerca del objetivo del 2% fijado por el BCE.

Villeroy señaló que las perspectivas incluían, por un lado, la fragmentación de la cadena de valor mundial y el aumento del gasto público en Alemania y, por otro, la ralentización del crecimiento salarial, la fortaleza del euro y el abaratamiento de las importaciones procedentes de China.

Mientras los riesgos para la estabilidad de precios son igualmente importantes en ambos sentidos, el BCE no puede tolerar un incumplimiento duradero de su objetivo de inflación, dijo Villeroy en una conferencia en el banco central francés, que también preside.

"El nombre del juego para nuestras futuras reuniones sigue siendo plena opcionalidad. La única cifra fija es nuestro objetivo de inflación del 2%; no es ninguna tasa de interés terminal, y no excluimos ninguna decisión", dijo Villeroy. (Reporte de Leigh Thomas; Editado en español por Javier Leira)