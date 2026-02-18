Villeroy, del BCE: he leído un rumor sobre Lagarde, no me parece que sea una información

PARÍS, 18 feb (Reuters) -

El gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, dijo que el artículo publicado por el Financial Times según el cual la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, tiene previsto era un "rumor".

"He leído un rumor sobre Lagarde (...), no me parece que sea una información, dejaré que sea el BCE quien lo comente, pero es un rumor", dijo Villeroy, miembro del consejo monetario del BCE, ante una comisión parlamentaria francesa.

Villeroy también reiteró que su decisión de dimitir en junio, más de un año antes de que finalice su mandato, fue personal, y añadió que nadie le ha pedido que se vaya. (Reporte de Benoit Van Overstraeten; edición de Sudip Kar-Gupta; editado en español por Tomás Cobos)