Villeroy, del BCE, no ve motivos para que el BCE suba los tipos de interés por ahora
PARÍS, 5 mar (Reuters) -
El gobernador del Banco de Francia y responsable político del Banco Central Europeo, François Villeroy de Galhau, dijo el jueves que no veía motivos para que el BCE subiera los tipos de interés, a pesar del conflicto actual en Oriente Medio, y que la estabilidad financiera no corre peligro en estos momentos.
"No veo ninguna razón hoy por la que el BCE deba subir los tipos de interés. Lo veremos reunión tras reunión, pero hoy no veo ninguna razón", dijo en una entrevista con la emisora de radio francesa France Inter.
Añadió que el conflicto podría tener un efecto al alza sobre la inflación y un efecto a la baja sobre el crecimiento, pero que la proporción dependerá de la duración de la situación.