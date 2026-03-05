Villeroy, del bce, no ve motivos para que el bce suba los tipos de interés por ahora

PARÍS, 5 mar (Reuters) -

El gobernador del Banco ‌de Francia ‌y ⁠responsable político del Banco Central Europeo, François Villeroy ​de ⁠Galhau, dijo ⁠el jueves que no veía ​motivos para que el BCE ‌subiera los tipos ​de interés, a ​pesar del conflicto actual en Oriente Medio, y que la estabilidad financiera no corre peligro en ​estos momentos.

"No veo ninguna razón hoy ⁠por la que el BCE deba ‌subir los tipos de interés. Lo veremos reunión tras reunión, pero hoy no veo ninguna razón", dijo en una entrevista con ‌la emisora de radio francesa France Inter.

Añadió ⁠que el conflicto podría ‌tener un efecto ⁠al alza sobre la ⁠inflación y un efecto a la baja sobre el crecimiento, pero que la proporción dependerá ‌de la ​duración de la situación. (Información de Inti Landauro; edición de Charlotte Van Campenhout; editado en ‌español por Patrycja Dobrowolska)