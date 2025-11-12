Villeroy, del BCE, ve un impacto del 0,5% en el PIB francés de 2025 por incertidumbre nacional y global

PARÍS, 12 nov (Reuters) -

François Villeroy de Galhau, uno de los responsables de política monetaria del BCE, prevé un impacto del 0,5% en el producto interior bruto de Francia debido a las incertidumbres mundiales y nacionales, dijo el miércoles a la cadena francesa TF1. Villeroy, que también es gobernador del Banco de Francia, dijo que la incertidumbre en torno al presupuesto francés y las tensiones comerciales internacionales entre Estados Unidos y China eran algunos de los factores clave.

Añadió que, aunque la economía francesa es "bastante resistente", los ciudadanos, preocupados por el déficit público, están ahorrando mucho, lo que frena el crecimiento. (Información de Alessandro Parodi; edición de Benoit van Overstraeten; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)