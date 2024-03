El piloto español Maverick Viñales (Aprilia) se impuso en la carrera-esprint del Gran Premio de Portugal de MotoGP, este sábado en el circuito de Portimao, por delante de sus compatriotas Marc Márquez y Jorge Martín, ambos con Ducati.

El bicampeón mundial y actual líder del campeonato, el italiano Francesco Bagnaia, se salió de la pista a cinco vueltas del final cuando lideraba la carrera y sólo pudo ser cuarto.

El piloto italiano mantiene no obstante el liderato de la clasificación mundial después de que su principal perseguidor, el sudafricano Brad Binder (KTM), abandonó tras una caída.

Lanzado desde la segunda posición de la parrilla de salida, Bagnaia tomó la cabeza de la carrera en la vuelta tres y la mantuvo hasta que cometió su error.

Con 'Pecco' Bagnaia fuera de la lucha por la victoria, la pelea se convirtió en un duelo 100& español, del que salió airoso Viñales.

"Hoy me he sentido bien. Contento de volver al podio. Demostramos que estamos en el camino (de luchar por las victorias). Muy concentrado para mañana, pero muy feliz por la victoria de hoy, mi primera con Aprilia", declaró Viñales.

Enfermo al principio del fin de semana, Viñales completó un sábado casi perfecto al conseguir antes del esprint una plaza en la primera línea en los últimos segundos de la clasificación, en la que se impuso el italiano Enea Bastianini, también de Ducati.

"Estoy contento de haber recuperado mi mejor nivel. Estoy encontrando el camino correcto para progresar. En Catar no me sentía bien en la moto, no estaba contento con los reglajes. Hoy me he divertido mucho peleando con los otros", señaló el piloto de 29 años.

- Jornada movida para Márquez -

Márquez tuvo una jornada muy movida, que sin embargo terminó bien. Al final de la mañana sufrió una dura caída en la clasificación, terminando únicamente en la octava plaza. Pero por la tarde firmó una gran salida y se mantuvo en la lucha por el podio.

En la última vuelta se permitió el lujo de adelantar a su compatriota Martín, que dispone de una mejor moto, para finalizar segundo con el equipo satélite Ducati-Gresini, al que se unió este año tras todo una vida en Honda.

"He tenido mucha suerte en la primera vuelta tras una gran salida y pude luchar (por la victoria) en la última vuelta", destacó Márquez, que tras su caída en la clasificación partió desde la tercera línea.

Bastianini, que había logrado la pole, quedó distanciado en las primera vueltas y finalizó en la sexta plaza, por detrás del australiano Jack Miller.

En la clasificación del mundial, Bagnaia suma 37 puntos, dos más que Martín, actual subcampeón del mundo, que asciende a la segunda plaza del campeonato.

Binder cae a la tercera plaza con 29 puntos, dos más que Márquez, ocho veces campeón mundial.

